زوجها لا ينفق عليها ويقسو عليها في المعاملة فماذا تفعل؟

أ

أم يوســـف

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لفضيلة الشيخ محمد صالح بن العثيمين رحمه الله

[ السؤال ]

امرأة تسأل عن حقها من زوجها تقول: فهو قاس في المعاملة غير منفق عليها.

الجواب:

الواجب على الزوج أن يعاشر الزوجة بالمعروف لقول الله تبارك وتعالى:﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء:19] ولقوله تعالى:﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة:228] ولا يحل للإنسان أن يقصر في واجب زوجته، بل الواجب أن يبذل لها ما يجب، وليعلم أنها إذا لم تأخذ منه اليوم حقها أخذته يوم القيامة من أعماله، وما ظنك بامرأة تكون خصماً لك يوم القيامة؟ اتق الله الآن ما دمت تستطيع أن تؤدي الواجب ولا تفرط وتهمل. أما بالنسبة للزوجة فنقول لها: اصبري واحتسبي الأجر من الله عز وجل، واعلمي أن دوام الحال من المحال، وأن الإنسان قد تتغير حاله، وأسألي الله الهداية لزوجك حتى يقوم بواجبك.


المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [54]


فتاوى المرأة
النكاح والطلاق > عشرة النساء والحقوق الزوجية


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الرجل الذي يهين زوجته ناقص رجولة و عليه ان يتوب الى الله
و يتقي الله في حليلته
بل و يكرمها و يحسن إليها و يعطف عليها و يرافقها و يصاحبها
و يساندها هذا هو الرجل الحق و المسلم الحق

بارك الله فيك اختي ام يوسف
 
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