هههه ك العادة دات ميكسور

حفياد آدم

حفياد آدم

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إنضم
12 أوت 2018
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محل الإقامة
الجزائر
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ذكر

قالك واحد يغير بزاف على مرتو كل ساعة يعيطلها مالخدمة و يقوللها وين راكي !! . .
و هي تقولوا راني فالكوزينة . . ويقوللها شعليلي الميكسور باه نتاكد. . و كل يوم نفس الموضوع . أيا خطرة حب يدير سورپريز لمرتو . . كمل الخدمة بكري وراح لدار . . دخل ملقاهاش , سقسى وليدو قالو وين راهي يماك !! . .
قالوا " كي العادة دات الميكسور معاها وخرجت "ههههه
 
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