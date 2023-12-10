هههه ك العادة دات ميكسور



قالك واحد يغير بزاف على مرتو كل ساعة يعيطلها مالخدمة و يقوللها وين راكي !! . .

و هي تقولوا راني فالكوزينة . . ويقوللها شعليلي الميكسور باه نتاكد. . و كل يوم نفس الموضوع . أيا خطرة حب يدير سورپريز لمرتو . . كمل الخدمة بكري وراح لدار . . دخل ملقاهاش , سقسى وليدو قالو وين راهي يماك !! . .

قالوا " كي العادة دات الميكسور معاها وخرجت "ههههه ​