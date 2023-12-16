التجهيزات الطبية الشامله و شركات موثوقة

الكثير من المستشفيات و حتى الاطباء الذين يبحثون عن افضل جهاز سونار لدي شركات التجهيزات الطبية الشاملة ولكن يبحثون عن شركات موثوقه تقدم خدمات بضمان حقيقي و خدمة ما بعد البيع و تسهيلات في السداد و طرق دفع مختلفة و يكون لديها قسم خاص بالصيانة مكون من مهندسين محترفين و متواجدون على تواصل في اي وقت ، و كل هذا يتوفر في شركة الاصلاح للتجهيزات الطبية و التى تمتلك سابقة اعمال كبيرة و مصدر ثقة لجميع الاطباء الذين تعاملوا معها و يقع مقرها في شارع القصر العيني بجوار مستشفى ابو الريش كما تمتلك الشركة جميع الاجهزة الطبية كبيرة الحجم مثل السراير الطبية و سراير النساء و الولادة و اجهزة المونيتور و العناية المركزة و اجهزة الاوتوكلاف او التعقيم و كشافات العمليات كبيرة الحجم كما ان لديها قسم للمنتجات المنزلية الصغيرة التى يحتاجها المرضى في المنزل مثل الكراسي المتحركة الكهربائية و العادية و الرياضية و اجهزة قياس الاكسجين و السكر وغيرها.