سؤال جاوبوني

secret de coeur

secret de coeur

:: Directeur de l'état civil ::
أحباب اللمة
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
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نقاط التفاعل
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النقاط
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محل الإقامة
Purple ,,Greenland
الجنس
أنثى
السلام عليكم
شريت unité جديدة
وبيان سير درت ليميزاجور تاع ويندوزز فيها بصح من لول جاني فيها بروبلام
عييت نحوس نريقلو وحدي ومعرفتش
كي نفتحو تبدا تجيني auto command
وتطلعلي ابليكاسيون تاع الة الحاسبة وحدها
الكلافيي منهدروش يبدا يكتب وحدو مرات
ايا شوفولي هادي ضاربها جن ولا
لكان قديمة ولا المشكل صرالي غير كام نقول بلاك راهم مهكريني
بصح هادي من لول جات هكا
متقولوليش بدليها راني عارفة مزال فالضمان بصح نحوس نصيب حل مانردهاش ... هبلتهم
 
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