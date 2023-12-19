السلام عليكم

شريت unité جديدة

وبيان سير درت ليميزاجور تاع ويندوزز فيها بصح من لول جاني فيها بروبلام

عييت نحوس نريقلو وحدي ومعرفتش

كي نفتحو تبدا تجيني auto command

وتطلعلي ابليكاسيون تاع الة الحاسبة وحدها

الكلافيي منهدروش يبدا يكتب وحدو مرات

ايا شوفولي هادي ضاربها جن ولا

لكان قديمة ولا المشكل صرالي غير كام نقول بلاك راهم مهكريني

بصح هادي من لول جات هكا

متقولوليش بدليها راني عارفة مزال فالضمان بصح نحوس نصيب حل مانردهاش ... هبلتهم