هو الاستاذ عبد القادر خراطبسبب ضيق منزلهماضطر للدراسة والمراجعة في المخبزة وفي المسجد تحضيرا لكل امتحاناته..حقق النجاح في البكالوريا وشهادة مهندس في الميكانيكوالمرتبة الثانية في مسابقة للحصول على منحة دراسية في الخارج ..وصل إلى كندا بدون تعلم لأبسط كلمات اللغة الانجليزيةبعد نهاية مدة المنحة وجد نفسه منظفا للأواني في المطاعم ومساعدا للطباخين بمونتريال..بفضل العلم والإرادة هو اليوم مهندس مختصفي صناعة الطائرات بشركة بومباردييه الكندية لصناعة الطائرات ..تمكن رفقة طاقم الشركة من صناعة طائرات المسافرين والطائرات الخاصة ..بشكل دوري يدخل الطلبة الجزائريين من مختلف الجامعات في هذا التخصص الكبيرالاستاذ عبد القادر خراط .. مهندس جزائري مختص في صناعة الطائرات