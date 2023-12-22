قصة نجاح

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
16,344
نقاط التفاعل
47,803
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
هو الاستاذ عبد القادر خراط

بسبب ضيق منزلهم
اضطر للدراسة والمراجعة في المخبزة وفي المسجد تحضيرا لكل امتحاناته..
حقق النجاح في البكالوريا وشهادة مهندس في الميكانيك
والمرتبة الثانية في مسابقة للحصول على منحة دراسية في الخارج ..
وصل إلى كندا بدون تعلم لأبسط كلمات اللغة الانجليزية
بعد نهاية مدة المنحة وجد نفسه منظفا للأواني في المطاعم ومساعدا للطباخين بمونتريال..
بفضل العلم والإرادة هو اليوم مهندس مختص
في صناعة الطائرات بشركة بومباردييه الكندية لصناعة الطائرات ..
تمكن رفقة طاقم الشركة من صناعة طائرات المسافرين والطائرات الخاصة ..
بشكل دوري يدخل الطلبة الجزائريين من مختلف الجامعات في هذا التخصص الكبير
الاستاذ عبد القادر خراط .. مهندس جزائري مختص في صناعة الطائرات

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