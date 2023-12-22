الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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- 7 أفريل 2015
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- الجزائر الحبيبة
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- ذكر
هو الاستاذ عبد القادر خراط
بسبب ضيق منزلهم
اضطر للدراسة والمراجعة في المخبزة وفي المسجد تحضيرا لكل امتحاناته..
حقق النجاح في البكالوريا وشهادة مهندس في الميكانيك
والمرتبة الثانية في مسابقة للحصول على منحة دراسية في الخارج ..
وصل إلى كندا بدون تعلم لأبسط كلمات اللغة الانجليزية
بعد نهاية مدة المنحة وجد نفسه منظفا للأواني في المطاعم ومساعدا للطباخين بمونتريال..
بفضل العلم والإرادة هو اليوم مهندس مختص
في صناعة الطائرات بشركة بومباردييه الكندية لصناعة الطائرات ..
تمكن رفقة طاقم الشركة من صناعة طائرات المسافرين والطائرات الخاصة ..
بشكل دوري يدخل الطلبة الجزائريين من مختلف الجامعات في هذا التخصص الكبير
الاستاذ عبد القادر خراط .. مهندس جزائري مختص في صناعة الطائرات
بسبب ضيق منزلهم
اضطر للدراسة والمراجعة في المخبزة وفي المسجد تحضيرا لكل امتحاناته..
حقق النجاح في البكالوريا وشهادة مهندس في الميكانيك
والمرتبة الثانية في مسابقة للحصول على منحة دراسية في الخارج ..
وصل إلى كندا بدون تعلم لأبسط كلمات اللغة الانجليزية
بعد نهاية مدة المنحة وجد نفسه منظفا للأواني في المطاعم ومساعدا للطباخين بمونتريال..
بفضل العلم والإرادة هو اليوم مهندس مختص
في صناعة الطائرات بشركة بومباردييه الكندية لصناعة الطائرات ..
تمكن رفقة طاقم الشركة من صناعة طائرات المسافرين والطائرات الخاصة ..
بشكل دوري يدخل الطلبة الجزائريين من مختلف الجامعات في هذا التخصص الكبير
الاستاذ عبد القادر خراط .. مهندس جزائري مختص في صناعة الطائرات