كماتدين تدان

سعد606

سعد606

:: عضو فعّال ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
إنضم
3 جانفي 2019
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العمر
62
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
رجل عمره 54 عاما كان يزور أمه في دار المسنين كل فترة ، وفي احدى المرات جاءته مكالمة من دار المسنين تخبره بأن أمه تحتضر فذهب الإبن مسرعا ليرى أمه قبل أن تغادر الحياة
فسألها ماذا تريديني أن افعل لك يا أماه ؟
قالت الأم :
أتمنى منك ان تضع مراوح في هذه الدار لانه لا يوجد لديهم مراوح
وان تضع ثلاجات للطعام الجيد فكم نمت من غير أكل
فرد الإبن بإندهاش الآن تطلبين هذه الأشياء وانت تحتضرين
لماذا لم تشتكي من قبل ؟
ردت الآم بحزن
لقد تأ قلمت مع الحر والجوع ولكنني اخشى عليك أنت ان لا تتأ قلم عليهما عندما يأتي بك ابناؤك الى هنا
 
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