كورونا ولا لاڨريب راهي ادور بيناتنا

السلام عليكم جميعا الحاضرين والغايبين والمنسيين،،،،



في الحقيقة والله ماني حاب نحكي على جدها ولا نتفكرها ولكن مكاين حتى حكايات في اللمة الحالة بايرة من غير خبار العمرة الحاجة أم السلطانة ربي يحفظها وعيد ميلاد ولازوج وشوية ماكلة في الكوزينة و هبال الكلافي نتاعsecret de coeur الباقي تقول دخلنا في فترة السبات الشتوي

المهم،،،



عندنا ايامات تقريبا دخلنا في فترة الانفلونزا وانتشار العدوى الناس بدات تتحسس منها



كي العادة كاين احاديث او اشاعات عن وجود كورونا بين الاصابات ،،الخ



هل هي كورونا فعلا او ان الناس مزالها مشوكية منها وبدات تشك في الاصابات



الشيء الثاني قد ماتعس روحك حتى مطيحش في العدوى نتاع لاڨريب والهوا حتى تتفاجئ باصابتك بيها



كي تجيك تجيك متقدرش تفوتك وماتسلمش عليك.