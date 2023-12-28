كورونا ولا لاڨريب راهي ادور بيناتنا

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
8,282
الحلول
4
نقاط التفاعل
13,269
النقاط
2,156
الجنس
ذكر
السلام عليكم جميعا الحاضرين والغايبين والمنسيين،،،،

في الحقيقة والله ماني حاب نحكي على جدها ولا نتفكرها ولكن مكاين حتى حكايات في اللمة الحالة بايرة من غير خبار العمرة الحاجة أم السلطانة ربي يحفظها وعيد ميلاد ولازوج وشوية ماكلة في الكوزينة و هبال الكلافي نتاعsecret de coeur الباقي تقول دخلنا في فترة السبات الشتوي
المهم،،،

عندنا ايامات تقريبا دخلنا في فترة الانفلونزا وانتشار العدوى الناس بدات تتحسس منها

كي العادة كاين احاديث او اشاعات عن وجود كورونا بين الاصابات ،،الخ

هل هي كورونا فعلا او ان الناس مزالها مشوكية منها وبدات تشك في الاصابات

الشيء الثاني قد ماتعس روحك حتى مطيحش في العدوى نتاع لاڨريب والهوا حتى تتفاجئ باصابتك بيها

كي تجيك تجيك متقدرش تفوتك وماتسلمش عليك.
 
آخر تعديل:
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة