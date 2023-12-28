ماهي أهدافكم لهذه السنة

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
51,013
نقاط التفاعل
83,393
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
و في_ديسمبر
كانت رحلتنا طويلةً هذا العام
وها قد شارفت على الانتهاء
لــِذا
سنترك معك كل ما أثقلَنا وأتعبَنا
وسنحمل للعام القادم آمالنا وأحلامنا التي لم تتحقق

فَــ وداعاً لكل النهايات التي لا تناسبنا
و #مرحباً بكل البدايات التي تليقُ بنا

" انتَ الاخير فَــ كُن الأحَن " ♥️

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لاتنس أن تدون أهدافك للسنة الجديدة
 
شراء سيارة
ثم التفرغ لبناء سكن
ربي حنين كريم
 
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