واش من عالم راكم فيه!

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
واش راكم ياشعب اللمة؟
واش حوالكم
تشفاو للقطوط الكيوت تاع زمان راني جبتهم وجيت ولاتحسبو كي عادو عندي لولاد بطلت نكتب
في اللمة أواه الواحد لازم يخلي شوي وقت ليه أنا تاني انسان لي احساس أملك دوما خمس حواس
واش راني نخرف
ذرك نبهدل بروحي قدام جماعة التيك توك والانستغرام هوما ميطلعوش live غير كان لبسو الفييلتر وزينو فطشتهم
الناس لكلاااااس ماحلاهم
تخرجلي هاذيك لي تسكن في البلد القارة العظمى تعايرني وتقولي انتي معندكش ليزابوني قد ليزابوني دياولي وتصفقلي آيووما واش داني
ولاهاذوك لاستيكات لي يطوطو:هاااي كي راك واش راك وشووو حلو معندو ماداني للبرانية نهدر علئ تاعنا تطلع معايا نلعبو جولة كبسووو كبسوووووو ووواوو ربحت السبع مبرروووك عليك روحي للمالديف ماريا خانم وارواحي زوخي علينا بمالك وأملاكك وماركاتك
واحد الأشكال الغريبة كل دقيقة تطل فاطشا لي داير ماكياج ولي صابغ شعرو بلصفر ولي يحكي ويعمل حركات كيووت مفهمناش فصيلتو واش!
سؤال ديما نطرحو :عندهم عايلات ويشوفو فيهم نورمال!!!على الأقل يحشمو من فاميلاتهم اذا كانو ميخافوش ربي.
حسبنا الله ونعم الوكيل دمرتو المجتمع متزيدوش تقولو حنا from Algeria please
ارواحو تشو نضرب واحد نعوقو
قال أنا دقة قديييمة قال
كون نقولك ادخل سجل في اللمة متعرفش وكون نحطلك حاسوب قدامك تفريني قدامو يعرفو غير آيفون وكبس كبس أنا تاني سأصفق لكم قانون
ديجا لبلاصة الوحيدة لي منلقاكمش فيها هي اللمة
آيا تشاو.
واش راكم ياشعب اللمة؟
واش حوالكم
تشفاو للقطوط الكيوت تاع زمان راني جبتهم وجيت ولاتحسبو كي عادو عندي لولاد بطلت نكتب
في اللمة أواه الواحد لازم يخلي شوي وقت ليه أنا تاني انسان لي احساس أملك دوما خمس حواس
واش راني نخرف
ذرك نبهدل بروحي قدام جماعة التيك توك والانستغرام هوما ميطلعوش live غير كان لبسو الفييلتر وزينو فطشتهم
الناس لكلاااااس ماحلاهم
تخرجلي هاذيك لي تسكن في البلد القارة العظمى تعايرني وتقولي انتي معندكش ليزابوني قد ليزابوني دياولي وتصفقلي آيووما واش داني
ولاهاذوك لاستيكات لي يطوطو:هاااي كي راك واش راك وشووو حلو معندو ماداني للبرانية نهدر علئ تاعنا تطلع معايا نلعبو جولة كبسووو كبسوووووو ووواوو ربحت السبع مبرروووك عليك روحي للمالديف ماريا خانم وارواحي زوخي علينا بمالك وأملاكك وماركاتك
واحد الأشكال الغريبة كل دقيقة تطل فاطشا لي داير ماكياج ولي صابغ شعرو بلصفر ولي يحكي ويعمل حركات كيووت مفهمناش فصيلتو واش!
سؤال ديما نطرحو :عندهم عايلات ويشوفو فيهم نورمال!!!على الأقل يحشمو من فاميلاتهم اذا كانو ميخافوش ربي.
حسبنا الله ونعم الوكيل دمرتو المجتمع متزيدوش تقولو حنا from Algeria please
ارواحو تشو نضرب واحد نعوقو
قال أنا دقة قديييمة قال
كون نقولك ادخل سجل في اللمة متعرفش وكون نحطلك حاسوب قدامك تفريني قدامو يعرفو غير آيفون وكبس كبس أنا تاني سأصفق لكم قانون
ديجا لبلاصة الوحيدة لي منلقاكمش فيها هي اللمة
آيا تشاو.
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