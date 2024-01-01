واش من عالم راكم فيه!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

واش راكم ياشعب اللمة؟

واش حوالكم





في اللمة أواه الواحد لازم يخلي شوي وقت ليه أنا تاني انسان لي احساس أملك دوما خمس حواس

تشفاو للقطوط الكيوت تاع زمان راني جبتهم وجيت ولاتحسبو كي عادو عندي لولاد بطلت نكتب في اللمة أواه الواحد لازم يخلي شوي وقت ليه أنا تاني انسان لي احساس أملك دوما خمس حواس

واش راني نخرف



الناس لكلاااااس ماحلاهم





تخرجلي هاذيك لي تسكن في البلد القارة العظمى



ولاهاذوك لاستيكات لي يطوطو:هاااي كي راك واش راك وشووو حلو معندو ماداني للبرانية نهدر علئ تاعنا تطلع معايا نلعبو جولة كبسووو كبسوووووو ووواوو ربحت السبع مبرروووك عليك روحي للمالديف ماريا خانم وارواحي زوخي علينا بمالك وأملاكك وماركاتك ذرك نبهدل بروحي قدام جماعة التيك توك والانستغرام هوما ميطلعوش live غير كان لبسو الفييلتر وزينو فطشتهمالناس لكلاااااس ماحلاهمتخرجلي هاذيك لي تسكن في البلد القارة العظمى تعايرني وتقولي انتي معندكش ليزابوني قد ليزابوني دياولي وتصفقلي آيووما واش دانيولاهاذوك لاستيكات لي يطوطو:هاااي كي راك واش راك وشووو حلو معندو ماداني للبرانية نهدر علئ تاعنا تطلع معايا نلعبو جولة كبسووو كبسوووووو ووواوو ربحت السبع مبرروووك عليك روحي للمالديف ماريا خانم وارواحي زوخي علينا بمالك وأملاكك وماركاتك

واحد الأشكال الغريبة كل دقيقة تطل فاطشا لي داير ماكياج ولي صابغ شعرو بلصفر ولي يحكي ويعمل حركات كيووت مفهمناش فصيلتو واش!

سؤال ديما نطرحو :عندهم عايلات ويشوفو فيهم نورمال!!!على الأقل يحشمو من فاميلاتهم اذا كانو ميخافوش ربي.

حسبنا الله ونعم الوكيل دمرتو المجتمع متزيدوش تقولو حنا from Algeria please



قال أنا دقة قديييمة قال

كون نقولك ادخل سجل في اللمة متعرفش وكون نحطلك حاسوب قدامك تفريني قدامو يعرفو غير آيفون وكبس كبس أنا تاني سأصفق لكم قانون



ارواحو تشو نضرب واحد نعوقوقال أنا دقة قديييمة قالكون نقولك ادخل سجل في اللمة متعرفش وكون نحطلك حاسوب قدامك تفريني قدامو يعرفو غير آيفون وكبس كبس أنا تاني سأصفق لكم قانون

ديجا لبلاصة الوحيدة لي منلقاكمش فيها هي اللمةآيا تشاو.