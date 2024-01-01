سؤال لماذا نسجل الخروج من المنتدى بينما،،،

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
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سؤال بسيط
لماذا نسجل الخروج من المنتدى بينما لا نفعل ذلك مع تطبيقات التواصل الاخرى؟

هل هي طبيعة وعادة ورثناها من سلوك قديم ايام شهرة المنتديات
ام نخشى على خصوصية ملفاتنا في المنتدى
ام لا نرغب ان نكون متواجدين للاخرين بينما نحن فعليا خارج المنتدى
ام حرصنا على عدم اللهو بعضوياتنا ان اكتشفها احد قريب منا وممكن يشارك بها مشاركة غير مرغوب بها

هل يمكن ان تجرب ابقاء عضويتك مع المتواجدين ولا تسجل الخروج يوما؟ مالذي سيحصل؟

ام ان هناك أسباب أخرى؟

مارأيك في إنشاء يوم عالمي خاص باللمة لعدم تسجيل الخروج من المنتدى؟
 
آخر تعديل:
فرز حسب التاريخ فرز حسب الأصوات
صراحة بالنسبة لم اخرج من المنتدى لانه أصبح جزء من حياتي لا يمكن الاستغناء و هو افضل لي حتى من مواقع التواصل الاجتماعي لانه تعلمت منه كثيرا و استفدت منه كثيرا و تعرفت فيه اصدقاء افضل حتى من مواقع التطبيقات و اعتبر المنتدى عائلتي الثانية و جزء من حياتي لابد علينا أن نساهم في تطويره و توصيله إلى العالمية من حتى و إن كثرت التطبيقات علينا الاعتناء و مساندة أعضاء على كتابه فيه و تشجيع الناس لتسجيل فيه بدل مواقع التواصل الإجتماعي التي لا تسمن و لا تغني من جوع لأن منتدانا مراقب و مميز جدا يبقى شعاري في منتدانا
اللمة ديما تجمعنا و تلمنا
معا لبقاءه و تميزه نحو الأفضل
هذا وجهة نظر اخوكم @إلياس
جزاك الله خيرا على الموضوع الرائع و المميز و القيم جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين أخي الكريم و الغالي و المميز و الحبيب فريد
 
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عادة لا اسجل الخروج على الاطلاق
و الذي اعرفه عند خروجك مباشرة يختفي اسمك من قائمة المتواجدين
حتى و ان لم تسجل الخروج

في الكمبيوتر او على الهاتف على حد السواء لا اسجل الخروج
و اللمة مباحة لأهلي خصوصا بناتي يتصفحونها بكل حرية
لكن لا يكتبوه بل تعليقاتهم جانبية معي عما يتصفحونه
حتى الرسايل لا يفتحونها و يعتبرونها امر خاص
 
تصوبت إجابي 0 تصويت صلبي
قال فريد أبوفيصل:
هل هي طبيعة وعادة ورثناها من سلوك قديم ايام شهرة المنتديات
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انا بقات عندي عادة شغل اغلق الباب قبل متروح
قال فريد أبوفيصل:
ام نخشى على خصوصية ملفاتنا في المنتدى
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مكان لا خصوصة لا طامسو
قال فريد أبوفيصل:
ام لا نرغب ان نكون متواجدين للاخرين بينما نحن فعليا خارج المنتدى
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فعلا وخاصة لما كانو الاعضاء بزاف يحسبك متصل وانت راك في السوق تقضي ويتقلق منك
قال فريد أبوفيصل:
ام حرصنا على عدم اللهو بعضوياتنا ان اكتشفها احد قريب منا وممكن يشارك بها مشاركة غير مرغوب بها
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ممكن مع الذراري والله ق يشخبطها في اللمة
قال فريد أبوفيصل:
هل يمكن ان تجرب ابقاء عضويتك مع المتواجدين ولا تسجل الخروج يوما؟ مالذي سيحصل؟
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حاليا ق الربح صاريلي كالدكان القديم يبيع في حلوة زوج دورو
 
تصوبت إجابي 0 تصويت صلبي
قال الامين محمد:
عادة لا اسجل الخروج على الاطلاق
و الذي اعرفه عند خروجك مباشرة يختفي اسمك من قائمة المتواجدين
حتى و ان لم تسجل الخروج
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بعد مدة زمنية محددة
قال الامين محمد:
في الكمبيوتر او على الهاتف على حد السواء لا اسجل الخروج
و اللمة مباحة لأهلي خصوصا بناتي يتصفحونها بكل حرية
لكن لا يكتبوه بل تعليقاتهم جانبية معي عما يتصفحونه
حتى الرسايل لا يفتحونها و يعتبرونها امر خاص
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بهذه المناسبة وامام الجميع كاش سوفلي بقالكم آ بنيات ههه
ربي يحفظك ويفرحك بيهم
 
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قال فريد أبوفيصل:
بعد مدة زمنية محددة

بهذه المناسبة وامام الجميع كاش سوفلي بقالكم آ بنيات ههه
ربي يحفظك ويفرحك بيهم
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ههههه السوفلي اللي بقا درته في المطلوع و كليته خويا بوفيصل
هههههههههه
 
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