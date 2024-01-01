سؤال بسيط

لماذا نسجل الخروج من المنتدى بينما لا نفعل ذلك مع تطبيقات التواصل الاخرى؟



هل هي طبيعة وعادة ورثناها من سلوك قديم ايام شهرة المنتديات

ام نخشى على خصوصية ملفاتنا في المنتدى

ام لا نرغب ان نكون متواجدين للاخرين بينما نحن فعليا خارج المنتدى

ام حرصنا على عدم اللهو بعضوياتنا ان اكتشفها احد قريب منا وممكن يشارك بها مشاركة غير مرغوب بها



هل يمكن ان تجرب ابقاء عضويتك مع المتواجدين ولا تسجل الخروج يوما؟ مالذي سيحصل؟



ام ان هناك أسباب أخرى؟



مارأيك في إنشاء يوم عالمي خاص باللمة لعدم تسجيل الخروج من المنتدى؟