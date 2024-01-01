فريد أبوفيصل
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
هاذا الموضوع برعاية
شركة صباط طالو وشركائه
هاو ليكم شركائه اذا مكنتوش مصدقين
بجد
هذا نموذج موضوع يعتمد على التصويت على أحسن إجابة نموذجية لسؤال اقتبسته من مدونتي في المنتدى
صاحب أعلى تصويت يتحصل على نقاط تميز ترفع من معدل نقاطه لعضويته ( 50 نقطة ) وممكن جدا يتحصل على صباط طالو باللون الذي يختاره.
يعني لو كان جا المال كاين منبخلش خاوتي ولا ابعثولي انتم المال وانا نتصرف ههه
السؤال هو:
? لماذا نحاول اختصار عمر السعادة بينما نأخذ كامل وقتنا في الحزن؟! أليس هذا غريبا…؟
خمو فيه مليح واكتبولنا على العنوان الحالي اللي هو هذا الموضوع.
واذا عجبتك إجابة لا تبخل بالتصويت عليها من خلال الخيارات المتاحة قدامك.
شركة صباط طالو وشركائه
هاو ليكم شركائه اذا مكنتوش مصدقين
بجد
هذا نموذج موضوع يعتمد على التصويت على أحسن إجابة نموذجية لسؤال اقتبسته من مدونتي في المنتدى
صاحب أعلى تصويت يتحصل على نقاط تميز ترفع من معدل نقاطه لعضويته ( 50 نقطة ) وممكن جدا يتحصل على صباط طالو باللون الذي يختاره.
يعني لو كان جا المال كاين منبخلش خاوتي ولا ابعثولي انتم المال وانا نتصرف ههه
السؤال هو:
? لماذا نحاول اختصار عمر السعادة بينما نأخذ كامل وقتنا في الحزن؟! أليس هذا غريبا…؟
خمو فيه مليح واكتبولنا على العنوان الحالي اللي هو هذا الموضوع.
واذا عجبتك إجابة لا تبخل بالتصويت عليها من خلال الخيارات المتاحة قدامك.