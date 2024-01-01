? لماذا نحاول اختصار عمر السعادة بينما نأخذ كامل وقتنا في الحزن؟! أليس هذا غريبا…؟

هاذا الموضوع برعايةشركة صباط طالو وشركائههاو ليكم شركائه اذا مكنتوش مصدقينبجدهذا نموذج موضوع يعتمد على التصويت على أحسن إجابة نموذجية لسؤال اقتبسته من مدونتي في المنتدىصاحب أعلى تصويت يتحصل على نقاط تميز ترفع من معدل نقاطه لعضويته ( 50 نقطة ) وممكن جدا يتحصل على صباط طالو باللون الذي يختاره.يعني لو كان جا المال كاين منبخلش خاوتي ولا ابعثولي انتم المال وانا نتصرف هههخمو فيه مليح واكتبولنا على العنوان الحالي اللي هو هذا الموضوع.واذا عجبتك إجابة لا تبخل بالتصويت عليها من خلال الخيارات المتاحة قدامك.