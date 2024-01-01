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فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
8,304
الحلول
4
نقاط التفاعل
13,302
النقاط
2,156
الجنس
ذكر
هاذا الموضوع برعاية
شركة صباط طالو وشركائه
هاو ليكم شركائه اذا مكنتوش مصدقين

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بجد
هذا نموذج موضوع يعتمد على التصويت على أحسن إجابة نموذجية لسؤال اقتبسته من مدونتي في المنتدى

صاحب أعلى تصويت يتحصل على نقاط تميز ترفع من معدل نقاطه لعضويته ( 50 نقطة ) وممكن جدا يتحصل على صباط طالو باللون الذي يختاره.

يعني لو كان جا المال كاين منبخلش خاوتي ولا ابعثولي انتم المال وانا نتصرف ههه

السؤال هو:

? لماذا نحاول اختصار عمر السعادة بينما نأخذ كامل وقتنا في الحزن؟! أليس هذا غريبا…؟


خمو فيه مليح واكتبولنا على العنوان الحالي اللي هو هذا الموضوع.
واذا عجبتك إجابة لا تبخل بالتصويت عليها من خلال الخيارات المتاحة قدامك.
 
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قال فريد أبوفيصل:
هاذا الموضوع برعاية
شركة صباط طالو وشركائه
هاو ليكم شركائه اذا مكنتوش مصدقين

مشاهدة المرفق 164594


بجد
هذا نموذج موضوع يعتمد على التصويت على أحسن إجابة نموذجية لسؤال اقتبسته من مدونتي في المنتدى

صاحب أعلى تصويت يتحصل على نقاط تميز ترفع من معدل نقاطه لعضويته ( 50 نقطة ) وممكن جدا يتحصل على صباط طالو باللون الذي يختاره.

يعني لو كان جا المال كاين منبخلش خاوتي ولا ابعثولي انتم المال وانا نتصرف ههه

السؤال هو:

? لماذا نحاول اختصار عمر السعادة بينما نأخذ كامل وقتنا في الحزن؟! أليس هذا غريبا…؟


خمو فيه مليح واكتبولنا على العنوان الحالي اللي هو هذا الموضوع.
واذا عجبتك إجابة لا تبخل بالتصويت عليها من خلال الخيارات المتاحة قدامك.
إضغط للتوسيع...
أرى السعادة الاولى سعادة الايمان و التقوى و الحزن هي الكبير في اقتراف الذنوب و المعاصي هذه وجه نظري
 
تصوبت إجابي 0 تصويت صلبي
قال إلياس:
أرى السعادة الاولى سعادة الايمان و التقوى و الحزن هي الكبير في اقتراف الذنوب و المعاصي هذه وجه نظري
إضغط للتوسيع...
تعني ان كل السعادات محدودة ومؤقتة الا سعادة الايمان والتقوى تبقى يانعة في قلب الانسان تنعكس على حياته فيحول الحزن الى رضى وقبول بما قسمه الله عزوجل له.
هذا الانسان قوي الايمان
ماذا عمن يتأثر و يعيش الحزن ويطيل أمده هل هو مرغم على فعل ذلك؟ هل يمكن أن يبحث عن السعادة بين تلال الحزن وماذا عليه أن يفعل ليطيل أمد السعادة بدل الاحزان؟
سؤال لك وللجميع طبعا.
 
تصوبت إجابي 0 تصويت صلبي
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