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Mimimili

Mimimili

:: عضو منتسِب ::
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1 جانفي 2024
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حابة نستفسر على امر
حاب يتقدم ليا جدارمي، لكن الاب تاعي فلعشرية السوداء، طلع لجبل ثلث شهور و هبط و مدار والو مجرح. مضرب طلع و هبط
اسكو كابن امل انو يتقبل الطلب و يمدو الرخصة ولا نتمى تجاوبوني.
 
استخري الله عزوجل على ذلك إن شاء الله فيها خير
 
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