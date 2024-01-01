Mimimili
:: عضو منتسِب ::
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- 1 جانفي 2024
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حابة نستفسر على امر
حاب يتقدم ليا جدارمي، لكن الاب تاعي فلعشرية السوداء، طلع لجبل ثلث شهور و هبط و مدار والو مجرح. مضرب طلع و هبط
اسكو كابن امل انو يتقبل الطلب و يمدو الرخصة ولا نتمى تجاوبوني.
حابة نستفسر على امر
حاب يتقدم ليا جدارمي، لكن الاب تاعي فلعشرية السوداء، طلع لجبل ثلث شهور و هبط و مدار والو مجرح. مضرب طلع و هبط
اسكو كابن امل انو يتقبل الطلب و يمدو الرخصة ولا نتمى تجاوبوني.