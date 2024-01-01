السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حابة نستفسر على امر

حاب يتقدم ليا جدارمي، لكن الاب تاعي فلعشرية السوداء، طلع لجبل ثلث شهور و هبط و مدار والو مجرح. مضرب طلع و هبط

اسكو كابن امل انو يتقبل الطلب و يمدو الرخصة ولا نتمى تجاوبوني.