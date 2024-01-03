سأبقى أخفي الآهات عنهن

السلام عليكم اهل المملكة الاعزاءلا شك أن الأمانات تختلف حسب النوع و المكان و الزمانلكن كلها تجتمع على أن أداءها يكون حسب الاستطاعةقمثلا أمانة العبادات تكون على الهيئة المستطاع عليهافمن لم يقدر على الصيام لسبب شرعي أفطر و عوضو من لم يقدر على القيام للصلاة أداها جالسا أو متكئاو من كان فقيرا سقطت عليه الزكاة و الحجو من خاف الطريق صلى في بيتهو ايضا الأمانات المادية او المعنوية كلها تؤتى على حسب الطاقةلكن هته القاعدة في حالة واحدة تختلفو ليس لك الفسحة كبقية الأماناتالحالى التي اتحدث عنها هيأمانة ان تكون لك بنت او بناتفأرواحهن البريئة و أنفسهن الحساسة و أحلامهن الكثيرةثرثراتهن التي لا تتوقف و كلامهن الممزوج بالشكاوي و الطلباتو الحب الفطري الذي زرعه الله في قلب آبائهنيجعل التعب الجسدي و الضغط النفسي و المشاق و الاتعاب من اجل ابتسامتهنو اسعادهن و تلبية رغباتهن و احلامهن و امنياتهن كل هذا ينسينا أنفسنااو نتناسى هذا الارهاق و التعب و الجراح و الندبات و المطبات و السقطاتو نتشجع و نقف من جديدخادما لبناتي و حاميا لهن مهما كلفني الامر من ضررو حتى اظهار التعب أمامهن لا ينبغي لكي لا تحرجن الغاليات و تواصل الاستناد على أكتافياخفي كل الآهات الى حين الفرج او يأخذ الله أمانته على حين غرة