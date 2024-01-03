سأبقى أخفي الآهات عنهن

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
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السلام عليكم اهل المملكة الاعزاء
لا شك أن الأمانات تختلف حسب النوع و المكان و الزمان
لكن كلها تجتمع على أن أداءها يكون حسب الاستطاعة
قمثلا أمانة العبادات تكون على الهيئة المستطاع عليها
فمن لم يقدر على الصيام لسبب شرعي أفطر و عوض
و من لم يقدر على القيام للصلاة أداها جالسا أو متكئا
و من كان فقيرا سقطت عليه الزكاة و الحج
و من خاف الطريق صلى في بيته
و ايضا الأمانات المادية او المعنوية كلها تؤتى على حسب الطاقة
لكن هته القاعدة في حالة واحدة تختلف
و ليس لك الفسحة كبقية الأمانات
الحالى التي اتحدث عنها هي
أمانة ان تكون لك بنت او بنات
فأرواحهن البريئة و أنفسهن الحساسة و أحلامهن الكثيرة
ثرثراتهن التي لا تتوقف و كلامهن الممزوج بالشكاوي و الطلبات
و الحب الفطري الذي زرعه الله في قلب آبائهن
يجعل التعب الجسدي و الضغط النفسي و المشاق و الاتعاب من اجل ابتسامتهن
و اسعادهن و تلبية رغباتهن و احلامهن و امنياتهن كل هذا ينسينا أنفسنا
او نتناسى هذا الارهاق و التعب و الجراح و الندبات و المطبات و السقطات
و نتشجع و نقف من جديد
خادما لبناتي و حاميا لهن مهما كلفني الامر من ضرر
و حتى اظهار التعب أمامهن لا ينبغي لكي لا تحرجن الغاليات و تواصل الاستناد على أكتافي
اخفي كل الآهات الى حين الفرج او يأخذ الله أمانته على حين غرة
لا شك أن الأمانات تختلف حسب النوع و المكان و الزمان
لكن كلها تجتمع على أن أداءها يكون حسب الاستطاعة
قمثلا أمانة العبادات تكون على الهيئة المستطاع عليها
فمن لم يقدر على الصيام لسبب شرعي أفطر و عوض
و من لم يقدر على القيام للصلاة أداها جالسا أو متكئا
و من كان فقيرا سقطت عليه الزكاة و الحج
و من خاف الطريق صلى في بيته
و ايضا الأمانات المادية او المعنوية كلها تؤتى على حسب الطاقة
لكن هته القاعدة في حالة واحدة تختلف
و ليس لك الفسحة كبقية الأمانات
الحالى التي اتحدث عنها هي
أمانة ان تكون لك بنت او بنات
فأرواحهن البريئة و أنفسهن الحساسة و أحلامهن الكثيرة
ثرثراتهن التي لا تتوقف و كلامهن الممزوج بالشكاوي و الطلبات
و الحب الفطري الذي زرعه الله في قلب آبائهن
يجعل التعب الجسدي و الضغط النفسي و المشاق و الاتعاب من اجل ابتسامتهن
و اسعادهن و تلبية رغباتهن و احلامهن و امنياتهن كل هذا ينسينا أنفسنا
او نتناسى هذا الارهاق و التعب و الجراح و الندبات و المطبات و السقطات
و نتشجع و نقف من جديد
خادما لبناتي و حاميا لهن مهما كلفني الامر من ضرر
و حتى اظهار التعب أمامهن لا ينبغي لكي لا تحرجن الغاليات و تواصل الاستناد على أكتافي
اخفي كل الآهات الى حين الفرج او يأخذ الله أمانته على حين غرة
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