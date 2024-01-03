سأبقى أخفي الآهات عنهن

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
16,369
نقاط التفاعل
47,872
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
السلام عليكم اهل المملكة الاعزاء
لا شك أن الأمانات تختلف حسب النوع و المكان و الزمان
لكن كلها تجتمع على أن أداءها يكون حسب الاستطاعة
قمثلا أمانة العبادات تكون على الهيئة المستطاع عليها
فمن لم يقدر على الصيام لسبب شرعي أفطر و عوض
و من لم يقدر على القيام للصلاة أداها جالسا أو متكئا
و من كان فقيرا سقطت عليه الزكاة و الحج
و من خاف الطريق صلى في بيته
و ايضا الأمانات المادية او المعنوية كلها تؤتى على حسب الطاقة

لكن هته القاعدة في حالة واحدة تختلف
و ليس لك الفسحة كبقية الأمانات

الحالى التي اتحدث عنها هي
أمانة ان تكون لك بنت او بنات

فأرواحهن البريئة و أنفسهن الحساسة و أحلامهن الكثيرة
ثرثراتهن التي لا تتوقف و كلامهن الممزوج بالشكاوي و الطلبات
و الحب الفطري الذي زرعه الله في قلب آبائهن
يجعل التعب الجسدي و الضغط النفسي و المشاق و الاتعاب من اجل ابتسامتهن
و اسعادهن و تلبية رغباتهن و احلامهن و امنياتهن كل هذا ينسينا أنفسنا
او نتناسى هذا الارهاق و التعب و الجراح و الندبات و المطبات و السقطات
و نتشجع و نقف من جديد
خادما لبناتي و حاميا لهن مهما كلفني الامر من ضرر
و حتى اظهار التعب أمامهن لا ينبغي لكي لا تحرجن الغاليات و تواصل الاستناد على أكتافي
اخفي كل الآهات الى حين الفرج او يأخذ الله أمانته على حين غرة
135887634_411147780004023_5403137181012301163_n.jpg
 
آخر تعديل:
ربي يقدرك ويعينك وإنشاء الله يكبرو ويتخرجو وتشوفهم في بيت العدل، فقط ثق بالله وتوكل عليه، فهو خير الحافظين
 
ربي يحفظك و يرعاك و يسترك و يحميك و يرزقك من حيث لا تحتسب اخي الكريم الغالي و توكل على إن شاء الله خير
ربي يجزيك على صبرك
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

آمِيْرَتُه
مواضيع الثقافة العامة : مسابقة توظيف الأساتذة 2016 ' التعليم الثانوي '
المشاركات
1
المشاهدات
1K
السلطانة
السلطانة
C
موضوع الحضانة في قانون الاسرة الجزائري
المشاركات
2
المشاهدات
42K
CHEMSO
C
N
كل ما تود معرفته عن التغذية وفوائدها/ موسوعة متواضعة
المشاركات
4
المشاهدات
1K
*Sarah Dz*
S
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة