استفسار بشان امر خاص

اسلام عليكم حبيت نسقسيكم حاجا و اتمنى تكون اجابات بدون تحيز عندي صحبتي قربت لي عمر زواج و ولاو يتقدمولها بصح هي ترفض بسبب انها لما كانت في عمر صغيرة غلطت في روحها فقط و جامي دنالها راجل ولا و هي دك خايفا انها كون تتزوج راجلها ميامنهاش و يتهمها بحاجا مدارتهاش ولا حتى لو امنها مراحش يقبلها باسك غلطت في روحها سؤالي اسكو هادي صح قادر تصرا و لو كان زوجتكم في نفس موقفها وش رايحين ديرو اتمنى ان تجيبو