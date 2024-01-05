استفسار بشان امر خاص

noname65

noname65

:: عضو منتسِب ::
إنضم
5 جانفي 2024
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الجنس
أنثى
اسلام عليكم حبيت نسقسيكم حاجا و اتمنى تكون اجابات بدون تحيز عندي صحبتي قربت لي عمر زواج و ولاو يتقدمولها بصح هي ترفض بسبب انها لما كانت في عمر صغيرة غلطت في روحها فقط و جامي دنالها راجل ولا و هي دك خايفا انها كون تتزوج راجلها ميامنهاش و يتهمها بحاجا مدارتهاش ولا حتى لو امنها مراحش يقبلها باسك غلطت في روحها سؤالي اسكو هادي صح قادر تصرا و لو كان زوجتكم في نفس موقفها وش رايحين ديرو اتمنى ان تجيبو
 
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