أم أُنٌَيسة
:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل تعلمون لماذا يلبس المحتفلون بعيد ينّاير جلد الثور ويضعون قرنيه على رؤوسهم؟
و يلبسون جلد الكبش والتيس وريش البوم والحمام ؟
قال العلّامة مبارك المِيلِي رحمه الله عن المُعتَقَد البربري :
كان قدماء البربر يعتقدون وجود اله يسمونه " عمون " ولكن يرون انه ليس له وجود مستقل، وانما هو روح تحل ببعض الكائنات مثل الشمس والقمر والرعد والبرق وغيرها.
لذلك كانوا يعبدون تلك المظاهر وهي ترجع الى ثلاثة أصول:
1 - الكواكب: كانوا يعبدون منها الشمس والقمر. ويمثلون الشمس بقرني الثور. وقد يتخذون لقرصها تمثالا يضعونه على رأس صورة تيس كما دلت على ذلك الآثار.
2 - الحيوانات: كانوا يعبدون منها الثور وهو في المنزلة الاولى من الاهمية، والكبش، وهو في الدرجة الثانية. ويعبدون سواهما الافعى والبوم والحمام والطاووس والسلحفاة والضفدع والقرد والهر.
3 - الروحانيات: كانوا يعتقدون وجود ارواح كالجن في بعض العناصر الطبيعية كالعيون والاحجار والاشجار فيعبدونها ويتوسلون بها الى نيل ما عجزت عنه قواهم البشرية.
[ أُنظُر لِزاما كتاب تاريخ الجزائر في القديم والحديث (1/ 121- 122 بترقيم الشاملة ]
هل تعلمون لماذا يلبس المحتفلون بعيد ينّاير جلد الثور ويضعون قرنيه على رؤوسهم؟
و يلبسون جلد الكبش والتيس وريش البوم والحمام ؟
قال العلّامة مبارك المِيلِي رحمه الله عن المُعتَقَد البربري :
كان قدماء البربر يعتقدون وجود اله يسمونه " عمون " ولكن يرون انه ليس له وجود مستقل، وانما هو روح تحل ببعض الكائنات مثل الشمس والقمر والرعد والبرق وغيرها.
لذلك كانوا يعبدون تلك المظاهر وهي ترجع الى ثلاثة أصول:
1 - الكواكب: كانوا يعبدون منها الشمس والقمر. ويمثلون الشمس بقرني الثور. وقد يتخذون لقرصها تمثالا يضعونه على رأس صورة تيس كما دلت على ذلك الآثار.
2 - الحيوانات: كانوا يعبدون منها الثور وهو في المنزلة الاولى من الاهمية، والكبش، وهو في الدرجة الثانية. ويعبدون سواهما الافعى والبوم والحمام والطاووس والسلحفاة والضفدع والقرد والهر.
3 - الروحانيات: كانوا يعتقدون وجود ارواح كالجن في بعض العناصر الطبيعية كالعيون والاحجار والاشجار فيعبدونها ويتوسلون بها الى نيل ما عجزت عنه قواهم البشرية.
[ أُنظُر لِزاما كتاب تاريخ الجزائر في القديم والحديث (1/ 121- 122 بترقيم الشاملة ]