تعيشو حابة نسقسيكم ل فاتت عليها حالة كيما تاعي بلييييييز

من قبل كانت عندي قضية تاع شرع شكات بينا جارتنا دار كامل بصح ديت البراءة يعني

و جارتنا هادي ظالمة ناس بزاف ربي يهديها أن شاء الله كانت ديما تشكي بالناس كل واحد تنسبلو تهمة

و أنا عندي لونكات مع خطيبي دركي بإذن الله اسكو تأثر عليا مع العلم ديت البراءة و الحمد لله دارنا كامل خرجو براءة

تعيشو اسكو تأثر على لونكات تعي تعيشو