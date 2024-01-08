ماركة سيارات المتوقع توفرها في الجزائر عام 2024

فريد أبوفيصل
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
من المقرر أن تدخل الجزائر مجموعة متنوعة من السيارات الجديدة في عام 2024، بما في ذلك:
- رينو تاليسمان
رينو تاليسمان سيارة
- بيجو 308
سيارة بيجو 308
- سيتروين C4
سيارة سيتروين C4
- شيري تيجو 7 برو
سيارة شيري تيجو 7 برو
- بايك D20
سيارة بايك D20
- جيلي Emgrand 7
سيارة جيلي Emgrand 7
- رينو كليو 5:هي سيارة هاتشباك صغيرة الحجم تم إطلاقها في عام 2022. تتميز السيارة بتصميم أنيق ومحرك اقتصادي.
سيارة رينو كليو 5
- بيجو 208:هي سيارة هاتشباك صغيرة الحجم تم إطلاقها في عام 2021. تتميز السيارة بتصميم عصري ومحرك قوي.
سيارة بيجو 208
- ستروين C3 الجديدة:هي سيارة هاتشباك صغيرة الحجم تم إطلاقها في عام 2022. تتميز السيارة بتصميم جريء ومحرك فعال.
سيارة ستروين C3 الجديدة
- فيات 500 الجديدة:هي سيارة هاتشباك صغيرة الحجم تم إطلاقها في عام 2020. تتميز السيارة بتصميم كلاسيكي ومحرك اقتصادي.
سيارة فيات 500 الجديدة
- كيا سبورتاج 2023:هي سيارة SUV متوسطة الحجم تم إطلاقها في عام 2022. تتميز السيارة بتصميم أنيق ومحرك قوي.
سيارة كيا سبورتاج 2023
- هيونداي توسان 2023:هي سيارة SUV متوسطة الحجم تم إطلاقها في عام 2022. تتميز السيارة بتصميم عصري ومحرك اقتصادي.
سيارة هيونداي توسان 2023
- مازدا CX-30 2023:هي سيارة SUV صغيرة الحجم تم إطلاقها في عام 2022. تتميز السيارة بتصميم عصري ومحرك قوي.
سيارة مازدا CX30 2023
- تويوتا كورولا 2023:هي سيارة سيدان متوسطة الحجم تم إطلاقها في عام 2022. تتميز السيارة بتصميم أنيق ومحرك اقتصادي.
سيارة تويوتا كورولا 2023
- رينو كليو 5:هي سيارة هاتشباك صغيرة الحجم تم إطلاقها في عام 2022. تتميز السيارة بتصميم أنيق ومحرك اقتصادي.