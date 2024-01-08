ما هي الألعاب التي ستصدر في عام 2024؟

**Starfield **(23 نوفمبر 2024) من Bethesda Game Studios، صُنعت بواسطة Todd Howard، المعروف بألعاب The Elder Scrolls و Fallout. تدور أحداث اللعبة في عالم جديد مفتوح يسمى Starfield، حيث يمكن للاعبين استكشاف الكواكب والنجوم وإنشاء شخصياتهم الخاصة.



Starfield (لعبة فيديو 2024)

Starfield (لعبة فيديو 2024) The Callisto Protocol (2 ديسمبر 2024) من Striking Distance Studios، وهي شركة فرعية لشركة Krafton. تدور أحداث اللعبة في سجن على كوكب كاليستو، أحد أقمار المشتري. يلعب اللاعب دور Jacob Lee، وهو سجين سابق يحاول الهروب من السجن بعد أن تم اجتياحه من قبل وحوش فضائية.



Callisto Protocol (لعبة فيديو 2024)

(2 ديسمبر 2024) من Striking Distance Studios، وهي شركة فرعية لشركة Krafton. تدور أحداث اللعبة في سجن على كوكب كاليستو، أحد أقمار المشتري. يلعب اللاعب دور Jacob Lee، وهو سجين سابق يحاول الهروب من السجن بعد أن تم اجتياحه من قبل وحوش فضائية. Callisto Protocol (لعبة فيديو 2024) Hogwarts Legacy (18 مارس 2024) من Avalanche Software، وهي شركة تابعة لشركة Warner Bros. Interactive Entertainment. تدور أحداث اللعبة في عالم السحرة، حيث يمكن للاعبين إنشاء شخصياتهم الخاصة والالتحاق بمدرسة هوجورتس للسحر والشعوذة.



Hogwarts Legacy (لعبة فيديو 2024)

(18 مارس 2024) من Avalanche Software، وهي شركة تابعة لشركة Warner Bros. Interactive Entertainment. تدور أحداث اللعبة في عالم السحرة، حيث يمكن للاعبين إنشاء شخصياتهم الخاصة والالتحاق بمدرسة هوجورتس للسحر والشعوذة. Hogwarts Legacy (لعبة فيديو 2024) Gotham Knights (25 أكتوبر 2024) من Warner Bros. Games Montréal. تدور أحداث اللعبة في مدينة جوثام، بعد وفاة باتمان. يلعب اللاعبون دور باتجيرل، روبن، نايتوينغ، وريدهود، الذين يجب عليهم العمل معًا لوقف الجريمة في المدينة.



Gotham Knights (لعبة فيديو 2024)

(25 أكتوبر 2024) من Warner Bros. Games Montréal. تدور أحداث اللعبة في مدينة جوثام، بعد وفاة باتمان. يلعب اللاعبون دور باتجيرل، روبن، نايتوينغ، وريدهود، الذين يجب عليهم العمل معًا لوقف الجريمة في المدينة. Gotham Knights (لعبة فيديو 2024) Marvel's Spider-Man 2(2 سبتمبر 2024) من Insomniac Games. تدور أحداث اللعبة في مدينة نيويورك، حيث يتعاون بيتر باركر و مايلز موراليس لمحاربة الأشرار.



Marvel's SpiderMan 2 (لعبة فيديو 2024)

Bayonetta 3 (29 سبتمبر 2024) من PlatinumGames. الجزء الثالث من سلسلة Bayonetta.[Image of Bayonetta 3 (لعبة فيديو 2024)]

(29 سبتمبر 2024) من PlatinumGames. الجزء الثالث من سلسلة Bayonetta.[Image of Bayonetta 3 (لعبة فيديو 2024)] Forspoken (24 أكتوبر 2024) من Square Enix. لعبة أكشن ومغامرة من منظور شخص ثالث تدور أحداثها في عالم خيالي.[Image of Forspoken (لعبة فيديو 2024)]

(24 أكتوبر 2024) من Square Enix. لعبة أكشن ومغامرة من منظور شخص ثالث تدور أحداثها في عالم خيالي.[Image of Forspoken (لعبة فيديو 2024)] Final Fantasy XVI (31 مارس 2024) من Square Enix. لعبة تقمص أدوار ملحمية من منظور شخص ثالث.[Image of Final Fantasy XVI (لعبة فيديو 2024)].

Dragon Age: Dreadwolf (4 مارس 2024) من BioWare. تدور أحداث اللعبة في عالم Thedas، حيث يواصل اللاعبون قصة المسافر.[Image of Dragon Age: Dreadwolf (لعبة فيديو 2024)]

(4 مارس 2024) من BioWare. تدور أحداث اللعبة في عالم Thedas، حيث يواصل اللاعبون قصة المسافر.[Image of Dragon Age: Dreadwolf (لعبة فيديو 2024)] The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 (2 مارس 2024) من Nintendo. تدور أحداث اللعبة في عالم Hyrule، حيث يعود Link و Zelda لاستكشاف عالم جديد.

(2 مارس 2024) من Nintendo. تدور أحداث اللعبة في عالم Hyrule، حيث يعود Link و Zelda لاستكشاف عالم جديد. Resident Evil 4 Remake (24 مارس 2024) من Capcom. إعادة إنتاج للعبة Resident Evil 4 الأصلية، التي تم إصدارها في عام 2005.[Image of Resident Evil 4 Remake (لعبة فيديو 2024)]

(24 مارس 2024) من Capcom. إعادة إنتاج للعبة Resident Evil 4 الأصلية، التي تم إصدارها في عام 2005.[Image of Resident Evil 4 Remake (لعبة فيديو 2024)] Saints Row (23 أغسطس 2024) من Volition. إعادة تشغيل لسلسلة Saints Row الشهيرة.[Image of Saints Row (لعبة فيديو 2024)]

(23 أغسطس 2024) من Volition. إعادة تشغيل لسلسلة Saints Row الشهيرة.[Image of Saints Row (لعبة فيديو 2024)] Sonic Frontiers (8 نوفمبر 2024) من Sega. لعبة مغامرات جديدة من سلسلة Sonic the Hedgehog.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 (2 مارس 2024) من Nintendo. تدور أحداث اللعبة في عالم Hyrule، بعد سنوات من أحداث Breath of the Wild الأصلية. يلعب اللاعب دور Link، الذي يجب عليه استكشاف عالم Hyrule مرة أخرى لإنقاذ الأميرة Zelda.

(2 مارس 2024) من Nintendo. تدور أحداث اللعبة في عالم Hyrule، بعد سنوات من أحداث Breath of the Wild الأصلية. يلعب اللاعب دور Link، الذي يجب عليه استكشاف عالم Hyrule مرة أخرى لإنقاذ الأميرة Zelda. Sonic Frontiers (8 ديسمبر 2024) من Sega. تدور أحداث اللعبة في عالم مفتوح يسمى Starfall Islands، حيث يلعب اللاعب دور Sonic the Hedgehog، الذي يجب عليه استكشاف الجزر وإنقاذها من Dr. Eggman.

(8 ديسمبر 2024) من Sega. تدور أحداث اللعبة في عالم مفتوح يسمى Starfall Islands، حيث يلعب اللاعب دور Sonic the Hedgehog، الذي يجب عليه استكشاف الجزر وإنقاذها من Dr. Eggman. Splatoon 3 (9 سبتمبر 2024) من Nintendo. تدور أحداث اللعبة في عالم Inkopolis، حيث يلعب اللاعبون دور Inklings و Octolings في معارك بالأسلحة المائية.[Image of Splatoon 3 (لعبة فيديو 2024)]

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 (2 مارس 2024) من Nintendo. تتمة للعبة The Legend of Zelda: Breath of the Wild، والتي تم إصدارها في عام 2017.

(2 مارس 2024) من Nintendo. تتمة للعبة The Legend of Zelda: Breath of the Wild، والتي تم إصدارها في عام 2017. Sonic Frontiers (8 نوفمبر 2024) من Sega. لعبة عالم مفتوح جديدة في سلسلة Sonic the Hedgehog.

(8 نوفمبر 2024) من Sega. لعبة عالم مفتوح جديدة في سلسلة Sonic the Hedgehog. Bayonetta 3 (29 سبتمبر 2024) من PlatinumGames. الجزء الثالث من سلسلة Bayonetta.



Bayonetta 3 (لعبة فيديو 2024)





(29 سبتمبر 2024) من PlatinumGames. الجزء الثالث من سلسلة Bayonetta. Bayonetta 3 (لعبة فيديو 2024) Forspoken (24 أكتوبر 2024) من Square Enix. لعبة أكشن ومغامرة من منظور شخص ثالث تدور أحداثها في عالم خيالي.



Forspoken (لعبة فيديو 2024)





(24 أكتوبر 2024) من Square Enix. لعبة أكشن ومغامرة من منظور شخص ثالث تدور أحداثها في عالم خيالي. Forspoken (لعبة فيديو 2024) Final Fantasy XVI (31 مارس 2024) من Square Enix. لعبة تقمص أدوار ملحمية من منظور شخص ثالث.



Final Fantasy XVI (لعبة فيديو 2024)



إليك بعض الألعاب التي من المقرر إصدارها في عام 2024:. تتمة للعبة The Legend of Zelda: Breath of the Wild، والتي تم إصدارها في عام 2017.(2 مارس 2024) من Nintendo(8 نوفمبر 2024) من Sega. لعبة عالم مفتوح جديدة في سلسلة Sonic the Hedgehog.Draft 2يبدو أن عام 2024 سيكون عامًا رائعًا لألعاب الفيديو، مع العديد من الألعاب المنتظرة للغاية المقرر إصدارها.Draft 3(11 أكتوبر 2024) من Square Enix. تدور أحداث اللعبة في عالم خيالي حيث تلعب دور Frey Holland، وهي امرأة تنتقل إلى عالم Athia بعد أن تم نقلها من عالمها الخاص.[Image of Forspoken (لعبة فيديو 2024)]هذه مجرد بعض الألعاب العديدة الأخرى التي من المقرر إصدارها في عام 2024. ستكون هناك العديد من الألعاب الجديدة للاختيار من بينها، بغض النظر عن اهتماماتك.