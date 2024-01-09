كيف أرتب الملابس في الغرفة اليك طريقة عمل ذلك

طريقة عملية لترتيب الملابس في الغرفة

خطوة 1: فرز الملابس

أول شيء عليك فعله هو فرز الملابس حسب نوعها. يمكنك فرزها حسب الموسم، أو حسب اللون، أو حسب الأسلوب.

  • الفرز حسب الموسم:سيساعدك هذا على العثور على الملابس المناسبة للوقت من السنة. على سبيل المثال، يمكنك وضع الملابس الشتوية في الخزانة في فصل الشتاء، والملابس الصيفية في الخزانة في فصل الصيف.
    Image de ترتيب الملابس حسب الموسم
    ترتيب الملابس حسب الموسم
  • الفرز حسب اللون:سيساعدك هذا على إنشاء خزانة ملابس أنيقة وموحدة. يمكنك وضع جميع الملابس ذات اللون الأبيض في مكان واحد، وجميع الملابس ذات اللون الأسود في مكان آخر، وهكذا.
    Image de ترتيب الملابس حسب اللون
    ترتيب الملابس حسب اللون
  • الفرز حسب الأسلوب: سيساعدك هذا على العثور على الملابس المناسبة لاحتياجاتك. على سبيل المثال، يمكنك وضع جميع الملابس الكاجوال في مكان واحد، وجميع الملابس الرسمية في مكان آخر، وهكذا.
خطوة 2: ضع كل نوع من الملابس في مكانه المخصص

بمجرد الانتهاء من فرز الملابس، ضع كل نوع من الملابس في مكانه المخصص. على سبيل المثال، يمكنك وضع الملابس الداخلية في الأدراج، والملابس الخارجية في الخزانة، والملابس الرياضية في سلة، والملابس الرسمية في خزانة ملابس منفصلة.

  • الأدراج:تعد الأدراج مكانًا رائعًا لتخزين الملابس الداخلية، والجوارب، والملابس الأخرى الصغيرة. يمكنك استخدام الأدراج ذات المقصورات لتنظيم الملابس بشكل أكبر.
    Image de تخزين الملابس الداخلية في الأدراج
    تخزين الملابس الداخلية في الأدراج
  • الخزانة:تعد الخزانة مكانًا رائعًا لتخزين الملابس الخارجية، والملابس الرياضية، والملابس الأخرى الكبيرة. يمكنك استخدام القضبان المعلقة لتعليق الملابس، والأرفف لطي الملابس.
    Image de تخزين الملابس الخارجية في الخزانة
    تخزين الملابس الخارجية في الخزانة
  • السلة:تعد السلة مكانًا رائعًا لتخزين الملابس الرياضية، أو الملابس التي لا تستخدمها كثيرًا. يمكنك وضع السلة في خزانة الملابس، أو في مكان آخر في الغرفة.
    Image de تخزين الملابس الرياضية في سلة
    تخزين الملابس الرياضية في سلة
  • خزانة الملابس المنفصلة:إذا كان لديك مساحة كافية، يمكنك تخصيص خزانة ملابس منفصلة للملابس الرسمية. سيساعد ذلك على الحفاظ على الملابس الرسمية نظيفة ومنظمة.
    Image de خزانة ملابس منفصلة للملابس الرسمية
    خزانة ملابس منفصلة للملابس الرسمية
خطوة 3: استخدم منظمات الملابس

يمكن أن تساعدك منظمات الملابس على الحفاظ على الملابس مرتبة ومنظمة. هناك العديد من أنواع منظمات الملابس المتاحة، مثل الأدراج، والصناديق، والرفوف، والأرفف المعلقة.

  • الأدراج:يمكنك استخدام منظمات الأدراج لتنظيم الملابس الداخلية، والجوارب، والملابس الأخرى الصغيرة. هناك العديد من أنواع منظمات الأدراج المتاحة، مثل منظمات الأدراج ذات المقصورات، ورفوف الأدراج، وقضبان الأدراج.
    Image de منظمات الأدراج للملابس الداخلية
    منظمات الأدراج للملابس الداخلية
  • الصناديق:يمكنك استخدام الصناديق لتخزين الملابس التي لا تستخدمها كثيرًا، أو الملابس التي تريد إخفاءها. هناك العديد من أنواع الصناديق المتاحة، مثل الصناديق ذات الأغطية، والصناديق ذات الأشرطة، والصناديق الشفافة.
    Image de تخزين الملابس في صناديق
    تخزين الملابس في صناديق
  • الرفوف:يمكنك استخدام الرفوف لتخزين الملابس التي تريد عرضها، مثل الملابس الخارجية، أو الملابس الرياضية. هناك العديد من أنواع الرفوف المتاحة، مثل الرفوف المفتوحة، والرفوف ذات الأبواب، والرفوف ذات الأدراج.
    Image de تخزين الملابس الرياضية على الرفوف
    تخزين الملابس الرياضية على الرفوف
  • الأرفف المعلقة:يمكنك استخدام الرفوف المعلقة لتخزين الملابس التي تريد تعليقها، مثل الملابس الخارجية، أو الفساتين. هناك العديد من أنواع الرفوف المعلقة المتاحة، مثل القضبان المعلقة، والأرفف المعلقة ذات الأبواب، والأرفف المعلقة ذات الأدراج.
    Image de تخزين الملابس الخارجية على الرفوف المعلقة
    تخزين الملابس الخارجية على الرفوف المعلقة
خطوة 4: علق الملابس التي لا تستخدمها كثيرًا

إذا كنت لا تستخدم الملابس كثيرًا، يمكنك تعليقها في الخزانة. سيساعد ذلك على توفير مساحة في الأدراج. يمكنك استخدام القضبان المعلقة أو الرفوف المعلقة لتعليق الملابس.

خطوة 5: امنح كل شيء مكانًا

من المهم أن يكون لكل شيء مكان في خزانة الملابس الخاصة بك. سيساعد ذلك على الحفاظ على الملابس مرتبة ومنظمة. خذ بعض الوقت لتفكر في كيفية استخدام المساحة في خزانة الملابس الخاصة بك.
 
إضغط للتوسيع...
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة