أحتاج هذا النوع من الاشجار

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
احبابنا في اللمة الغالية
عندي مساحة
للتشجير
قررت ازرعها ها السنة
بس
محتاج نوع معين
من الاشجار
مقاومة للجفاف
و مقامة للامراض
و علاج فعال للمفاصل
و الضغط
و السكري
و لها
منافع جمة
المهم جبت ليكم
صورة
هته الشجرة
اللي عنده منها فسيلة
فلا يبخل علينا
ههههههههههههههههه
ابتسامة خفيفة احبتي
هههههههههه
احبابنا في اللمة الغالية
عندي مساحة
للتشجير
قررت ازرعها ها السنة
بس
محتاج نوع معين
من الاشجار
مقاومة للجفاف
و مقامة للامراض
و علاج فعال للمفاصل
و الضغط
و السكري
و لها
منافع جمة
المهم جبت ليكم
صورة
هته الشجرة
اللي عنده منها فسيلة
فلا يبخل علينا
ههههههههههههههههه
ابتسامة خفيفة احبتي
هههههههههه