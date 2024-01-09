أحتاج هذا النوع من الاشجار

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
16,407
نقاط التفاعل
47,932
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
السلام عليكم
احبابنا في اللمة الغالية
عندي مساحة
للتشجير
قررت ازرعها ها السنة
بس
محتاج نوع معين
من الاشجار
مقاومة للجفاف
و مقامة للامراض
و علاج فعال للمفاصل
و الضغط
و السكري

و لها
منافع جمة
المهم جبت ليكم
صورة
هته الشجرة
اللي عنده منها فسيلة
فلا يبخل علينا

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ههههههههههههههههه
ابتسامة خفيفة احبتي
هههههههههه
 
الشجرة نرسلك بصح الثمار ماشي مضمونة😂😂😂يلا صبتلها سماد يقتل حشرة الميزيرية الي ساكنة فبلادنا
 
قال ذكريات:
الشجرة نرسلك بصح الثمار ماشي مضمونة😂😂😂يلا صبتلها سماد يقتل حشرة الميزيرية الي ساكنة فبلادنا
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ههههه عندك الحق حشرة الميزيرية
ماتركت حتى شجرة هههههه
 
زريعة صرف مانعرف تصلحلك
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