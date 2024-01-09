تحذير راقبوا شبابكم وأطفالكم من هذه الكلمة

تجري امور في الخفاء ويتداولها البعض من الشباب والاولاد كمتعة وتحدي

أثناء بحثي في مواقع احصائية وجدت الكثيرين في الجزائر يبحثون عبر هذه الكلمة الخطيرة على معتقدهم ونفسيتهم وعلاقاتهم وحتى صحتهم.

من لديه ابناء او اخوة شباب وصغار احذروا من هذه الكلمة الخطيرة عليهم التي يبحث عنها الكثيرين ( Siccin - سجين) راقبو فيما يبحثون وابحثوا في هواتفهم واجهزتهم.

سلسلة افلام خطيرة باجزاء جديدة مصدرها تركيا كالعادة وتطور خطير فيما يوجهونه للشباب من تأثير فكري وعقائدي واخلاقي.