كيف تصبح مقاول ذاتي في الجزائر

فريد أبوفيصل
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
من هو المقاول الذاتي ؟المقاول الذاتي هو كل شخص طبيعي يمارس بصفة فردية نشاطا مربحا يندرج ضمن قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي، ولا يتعدى رقم أعماله السنوي حدًا يوضّحه القانون.
يسمح القانون الأساسي للمقاول الذاتي للشباب بالقيام بأنشطة مربحة بطريقة منظمة وقانونية، في إطار رسمي، والاستفادة من تغطية الضمان الاجتماعي.
من يستفيد من القانون الأساسي للمقاول الذاتي؟يمكن لأي شخص طبيعي يستوفي الشروط المحددة أن يستفيد من القانون الأساسي للمقاول الذاتي، وهذه الشروط هي:
- بلوغ السن القانونية للعمل.
- أن يكون من جنسية جزائرية ومقيما بالجزائر، أو أجنبيا مقيما وفقا للتشريع ساري المفعول.
- أن يمارس نشاطا مدرجا في قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي.
النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي؟تُصنّف هذه النشاطات في سبعة مجالات أساسية:
- الاستشارة، الخبرة والتكوين.
- الخدمات الرقمية والأنشطة ذات الصلة.
- الخدمات المنزلية.
- الخدمات الموجهة للأشخاص.
- خدمات الترفيه والتسلية.
- الخدمات الموجهة للمؤسسات.
- الخدمات الثقافية، الاتصال والسمعي البصري.
يحتوي كلٌ من المجالات المذكورة على نشاطات مفردة، ولكل نشاط ترميزٌ خاص يتعيّن استعماله عند طلب التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي.
يمكن أن يقيم المقاول الذاتي نشاطه في محل إقامته أو في فضاءات عمل مشتركة، ولن يتعرّض لخطر حجز مقر الإقامة الشخصية أو العائلية بسبب الديون أو الأضرار الناجمة عن نشاطه.
الامتيازات التي يمنحها القانون الأساسي للمقاول الذاتي؟في حالة تسجيلك كمقاول ذاتي، ستستفيد من الامتيازات التالية:
- نظام ضريبي تفضيلي بالنسبة 05 % من إجمالي المداخيل خارج الرسوم الواجب دفعها في حدود (05 ) خمس ملايين دينار جزائري وفقا للتعديلات القانونية الممنوحة في إطار تعزيز و دعم النظام البيئي المقاولاتي.
- مسك محاسبة مبسطة على سجل مرقم ومؤشر عليه من قبل مصالح الضرائب المختصة إقليميا، تقيّد فيه الإيرادات والنفقات المتعلقة بالنشاط.
- الإعفاء من إلزام القيد في السجل التجاري.
- فتح حساب بنكي تجاري.