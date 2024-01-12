جمعتي في سؤال

أستاذ الفلسفة

أستاذ الفلسفة

:: أستاذ ::
إنضم
21 ماي 2022
المشاركات
917
نقاط التفاعل
1,607
النقاط
56
العمر
27
محل الإقامة
باتنة
الجنس
ذكر

سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

جمعة مباركة على كل اعضاء منتدى اللمة الجزائري وعلى كل الامة العربية
اخترت هذا الموضوع ليكون متجددا كل اسبوع يعني هذا الموضوع اسبوعي خاصة بيوم الجمعة
كل واحد منا يذكر لنا ماهو درس الذي حضره في خطبة الجمعة وينقل لنا نصائح وتذكيرات لعلنا نستفيد جميعا منها
لي عودة باذن الله بعد صلاة الجمعة
 
خطبتنا لنهار اليوم تتكلم عن التوبة والنهوض من الغفلة خاصة واننا مقبلين على شهر رجب وهو من الشهر الحرم فاحذروا ظلم انفسكم خاصة في هذا الشهر
 
خطبة اليوم كانت حول شهر رجب و فضائله
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

إلياس
كيف تستعد لشهر رمضان ؟؟
المشاركات
12
المشاهدات
574
إلياس
إلياس
أستاذ الفلسفة
شخصية الاستاذ الناجح
المشاركات
4
المشاهدات
655
أستاذ الفلسفة
أستاذ الفلسفة
ن
ادم ابو البشر علية السلام
المشاركات
1
المشاهدات
186
Golden Man
Golden Man
الطيب الجزائري84
[خطبة الجمعة ] فضل العشر . للشيخ أزهر سنيقرة حفظه الله بتأريخ 26 ذي القعدة 1438 ه
المشاركات
4
المشاهدات
241
الطيب الجزائري84
الطيب الجزائري84
space-cowboy
هل انا مذنب لعدم السؤال عن خطيبتي؟
2 3
المشاركات
40
المشاهدات
2K
أم أُنٌَيسة
أم أُنٌَيسة
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة