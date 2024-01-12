جمعتي في سؤال

أستاذ الفلسفة
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سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
جمعة مباركة على كل اعضاء منتدى اللمة الجزائري وعلى كل الامة العربية
اخترت هذا الموضوع ليكون متجددا كل اسبوع يعني هذا الموضوع اسبوعي خاصة بيوم الجمعة
كل واحد منا يذكر لنا ماهو درس الذي حضره في خطبة الجمعة وينقل لنا نصائح وتذكيرات لعلنا نستفيد جميعا منها
لي عودة باذن الله بعد صلاة الجمعة