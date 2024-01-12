منصة إعمل تقدم مشاريع جاهزة للجزائريين

فريد أبوفيصل
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- هل تبحث عن مصدر دخل أساسي؟
- هل لديك الاستعداد الكافي والوقت لأن تكون صاحب مشروع؟
أول منصة في الجزائر تقدم مشاريع جاهزة لكل أشكال المؤسسات
تسهل الوصول لمصادر التمويل المتاحة لتطوير المؤسسات الصغيرة، الناشئة، الحرفية، التجار وحتى المرأة الماكثة في البيت...
من أهدافها:
- تطوير مشاريع قائمة ودعمها بالمعدات والتكوين.
- رفع مستوى الدخل لأصحاب المشاريع والعاملين فيها.
- توفير مناصب شغل وخلق الثروة.
- مرافقة النساء الماكثات بالبيت والحرفيين.
- توفير مرافقة تقنية ومالية قبل.. أثناء.. وبعد الانضمام الينا.
- زيادة مساهمة القطاع الخاص في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني.
- زيادة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حركية السوق.
للمزيد زورو موقع المنصة واستفيديوا من خطط المشاريع المعروضة هناك: