منصة إعمل تقدم مشاريع جاهزة للجزائريين

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
8,379
الحلول
4
نقاط التفاعل
13,457
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2,156
الجنس
ذكر
  • هل تبحث عن مصدر دخل أساسي؟
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أول منصة في الجزائر تقدم مشاريع جاهزة لكل أشكال المؤسسات
تسهل الوصول لمصادر التمويل المتاحة لتطوير المؤسسات الصغيرة، الناشئة، الحرفية، التجار وحتى المرأة الماكثة في البيت...

من أهدافها:

  1. تطوير مشاريع قائمة ودعمها بالمعدات والتكوين.
  2. رفع مستوى الدخل لأصحاب المشاريع والعاملين فيها.
  3. توفير مناصب شغل وخلق الثروة.
  4. مرافقة النساء الماكثات بالبيت والحرفيين.
  5. توفير مرافقة تقنية ومالية قبل.. أثناء.. وبعد الانضمام الينا.
  6. زيادة مساهمة القطاع الخاص في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني.
  7. زيادة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حركية السوق.
تمنحك منصة " إعمل " باقة من المشاريع المصغرة المتنقلة والثابتة والتي تتوفر على جميع المعدات والمستلزمات التي تساعدك في إطلاق مشروعك وتطويره.
للمزيد زورو موقع المنصة واستفيديوا من خطط المشاريع المعروضة هناك:

www.iamal.dz

Iamal | منصة إعمل

إعمل | أول منصة في الجزائر تقدم مشاريع جاهزة لكل أشكال المؤسسات
www.iamal.dz www.iamal.dz
 
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