منصة إعمل تقدم مشاريع جاهزة للجزائريين

هل تبحث عن مصدر دخل أساسي؟

هل لديك الاستعداد الكافي والوقت لأن تكون صاحب مشروع؟

تطوير مشاريع قائمة ودعمها بالمعدات والتكوين. رفع مستوى الدخل لأصحاب المشاريع والعاملين فيها. توفير مناصب شغل وخلق الثروة. مرافقة النساء الماكثات بالبيت والحرفيين. توفير مرافقة تقنية ومالية قبل.. أثناء.. وبعد الانضمام الينا. زيادة مساهمة القطاع الخاص في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني. زيادة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حركية السوق.

Iamal | منصة إعمل إعمل | أول منصة في الجزائر تقدم مشاريع جاهزة لكل أشكال المؤسسات

أول منصة في الجزائر تقدم مشاريع جاهزة لكل أشكال المؤسساتتسهل الوصول لمصادر التمويل المتاحة لتطوير المؤسسات الصغيرة، الناشئة، الحرفية، التجار وحتى المرأة الماكثة في البيت...تمنحك منصة " إعمل " باقة من المشاريع المصغرة المتنقلة والثابتة والتي تتوفر على جميع المعدات والمستلزمات التي تساعدك في إطلاق مشروعك وتطويره.للمزيد زورو موقع المنصة واستفيديوا من خطط المشاريع المعروضة هناك: