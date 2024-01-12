المنصة الإلكترونية كفاءة-تك لوزارة التربية الوطنية

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
8,382
الحلول
4
نقاط التفاعل
13,457
النقاط
2,156
الجنس
ذكر
يهدف مشروع "كفاءة-تك" إلى اكتشاف الكفاءات الوطنية في المجال الرقمي داخل قطاع التربية وتمكينهم من عرض تجاربهم ومشاركة أفكارهم ومشاريعهم والمساهمة بشكل مباشر في النهوض بالقطاع

من المجالات الضرورية للتحكم في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والتي يستهدفها المشروع: تطوير المواقع الإلكترونية - إدارة قواعد البيانات - تطوير البرمجيات - برمجة تطبيقات الهواتف - حماية وأمن معلوماتي - إدارة الشبكات - ذكاء اصطناعي - إدارة الخوادم - نظم المعلومات (الخوارزميات) - هندسة عكسية وتشفير - انترنت الأشياء - تصميم الجرافيك

هذه المنصة الالكترونية عبارة عن موقع إلكتروني يتيح للزوار الإطلاع على كل ما يتعلق بمشروع كفاءة-تك كما يسمح للمعنيين بالتسجيل والمشاركة من خلال إدراج بياناتهم الشخصية متضمنة مشاريعهم بكل خصوصية وأمان وخلال دقائق فقط

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رابط منصة كفاءة-تك: مشروع "كفاءة-تك" | الموقع الرسمي
 

المرفقات

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