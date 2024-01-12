المنصة الإلكترونية كفاءة-تك لوزارة التربية الوطنية

يهدف مشروع "كفاءة-تك" إلى اكتشاف الكفاءات الوطنية في المجال الرقمي داخل قطاع التربية وتمكينهم من عرض تجاربهم ومشاركة أفكارهم ومشاريعهم والمساهمة بشكل مباشر في النهوض بالقطاعمن المجالات الضرورية للتحكم في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والتي يستهدفها المشروع: تطوير المواقع الإلكترونية - إدارة قواعد البيانات - تطوير البرمجيات - برمجة تطبيقات الهواتف - حماية وأمن معلوماتي - إدارة الشبكات - ذكاء اصطناعي - إدارة الخوادم - نظم المعلومات (الخوارزميات) - هندسة عكسية وتشفير - انترنت الأشياء - تصميم الجرافيكهذه المنصة الالكترونية عبارة عن موقع إلكتروني يتيح للزوار الإطلاع على كل ما يتعلق بمشروع كفاءة-تك كما يسمح للمعنيين بالتسجيل والمشاركة من خلال إدراج بياناتهم الشخصية متضمنة مشاريعهم بكل خصوصية وأمان وخلال دقائق فقط