منتوج فلاح بلادي منصة رقمية جزائرية للتسويق الفلاحي

منتوج فلاح بلادي​

تحت شعار: منك ديراكت للفلاح​

منصة رقمية ترافق الفلاح من يوم زراعة البذور الى ان يصل منتجه الى المستهلك الأخير، وهذا عن طريق ربط كل المتعاملين بطريقة مباشرة مما يساهم في حل عدة مشاكل.– منصة تسويق المنتجات الفلاحية وربط الفلاحين مباشرة مع التجار والشركات والمصدرين.يعد “منتوج فلاح بلادي” مفتاحًا للتعاون الفعّال بين القطاع الزراعي والأعمال التجارية، حيث يوفر منصة سهلة الاستخدام وآمنة للفلاحين لعرض وتسويق منتجاتهم مباشرة. من خلال التطبيق، يمكن للمزارعين عرض تشكيلة واسعة من المنتجات الفلاحية، بما في ذلك الخضروات والفواكه و التمور والنباتات والأشجار …الخ.