كلمات في الصحراء

يَلوُمُنِي بَعْضُهمْ، ولَسْتُ أَدْرِي فِيمَ المْــــَلاَمُ؟



يَقُولُونَ: أَ بِالصَّحْرَاءِ يَكوُنُ مِنْكَ ذَا الهُيَامُ؟



وَمَا دَهَاكَ، لِـتَشْغلََكَ الرِّمَالُ، والجِمَالُ، والخِيَامُ؟



قُلْتُ: وَمَا جُرْمِي في ذلِكَ، خَبِّرُونِي أَيّهـَا الأَنامُ!



وما الجَمَالُ إلاّ ذَاكَ، والخَيْرُ والفَيْءُ والإنـــْعَامُ!



في بلاَدٍ رِجَالهُا شُمٌّ، ذَوُو عِزّةٍَ، وأهْلُها كِرَامُ.



لا يَرْضَوْنَ الضَّـيْمَ، أَحْرَارٌ، شِعَارُهُمْ السَّلاَمُ.



فنِعْمَ البِلاَدُ هِيَ، يَتحقّقُ فيها البُغيةُ والمَرامُ.



سُهُولُها وجِبَالُها ووِهَادُهَا مُسْتَطَابَةٌ، والآكَامُ.



جَوُّهَا ونـَسِيمُها وجمِيلُ هَوَائِها، تُدَاوَى بِهِ الأَسْقَامُ.



عَذْبـَةٌ مِنْهَا تِلْكَ الترَانِيمُ والألحَانُ والأنغَامُ.



هِيَ وَاحَةُ الشِّعْرِ الرَّائِقِ الّذِي يُعْشَقُ وَيُرَامُ.



هِيَ جَنَّةُ السِّحْرِ والجَمَالِ التي يَطِيبُ فِيهَا المُقَامُ.



هِيَ بحَْرُ الجُودِ بِلاَ شَكٍّ، فَبِذَلِكَ حَدَّثـتِ الأَيــَامُ.



وتحيةٌ منِّي إليكم، وَهَذَا هُوَ المِسْكُ وَالخـِتَامُ.