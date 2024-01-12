جلسْتُ في ليلة أحادِث القمَر

جلسْتُ في ليلةً أحادِث القمَرْ



أناجيه أحاكيه، وأطيل السّهَرْ



وكأنّي شاعر يأتي باللآلئ والـدُّرَرْ



لكن الشعر عصاني وجفاني واعتذرْ



فجاء كلامي خلافا لما كنت أنتظرْ



ولكن قلت، كأنه يفهمني أو بي قدْ شَعَـرْ:



حدِّثني عن الزهْر عن الطيْر عن الشجَرْ



حدِّثني عمّا يجري في البحر وفي النهَرْ



أجبْني عمّا يدور في البدْو وفي الحَضَرْ



وما الذي تُراه يكون في العَمَارةِ وفي القَـفَرْ



قلْ لي ــ بربّك ــ ماذا يصنعُ سواد البشرْ



وماذا يفعلون في الغَسَق، وعند السّحَرْ



أ لسْتَ تشهَدُ عليهم أيّها القمَرْ!!؟



فما تكلم، وما أظنُّه بي قد شعَرْ



لكني من صمته فهمْتُ كذا من العِبَرْ



فكلّ الكائناتِ من وحش ونبات وحجرْ



مُسبِّحاتٌ لله خالق كل شيء بقدرْ



إلا الإنسانَ فإنه في الغواية سادِر بلا حذرْ



يُجَاري شيطانه بمختلِف الأشكال والصّوَرْ



يهْدِر الأوقات في الموبقات ويلـْهُو عن الذّكَرْ



يجاهـرُ ويفاخر، ولا يرعوي ولا يزدجـِرْ



يُفني العمرَ غافلا، يجلب لنفسه كلّ الضرَرْ



إلاّ الذين هدى اللهُ، فإنّهم في حفظ وسِتَرْ