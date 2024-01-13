كيفية تسيير الولايات المنتدبة الجديدة

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مذكرة لنيل شهادة الماستر

تخصص: قانون إدارة وتسيير الجماعات المحلية

اعداد: الطالبة: ناصف زهية

والطالبة: حساني حسناء​

يخضع تعيين الوالة ألسس وضوابط قانونية محددة بعضها موجود في الدستور وألخرفي التنظيم ونظرا ألهمية الدور المنوط بالوالي ومركزه الحساس، فقد تأكد االختصاصاألصلي غير القابل للتفويض، لرئيس الجمهورية بتعيين الوالة وذلك بموجب المادة05/ف2من الدستور 1ويكون التعيين من الفئات التالية-رؤساء الدوائر.الأمناء العامون-أو المديرين المدنيين خارج الفئةأو أي موظف أو غير موظف )في حدود معينة(صالحيات والتزامات الوالي المنتدب وأهم الحقوق التي يتمتع بها.يجسد الوالي المنتدب صورة حقيقية لعدم التركيز اإلداري، نظرا للصالحيات والسلطاتالواسعة الموكلة له، ثم تزويده بأجهزة وهياكل إدارية تساعده في القيام بالمهام الموكلة له.حسب المرسوم الرئاسي رقم 18/142 المنظم للمقاطعات اإلدارية يتمتع الوالي المنتدببعدة سلطات وصالحيات يمارسها كلها تحت سلطة والي الوالية.الفرع األول: صالحيات الوالي المنتدب.أ-صالحيات الوالي المنتدب بصفته ممثال للدولة:طبقا للمرسوم الرئاسي18/ 142 الذي يتضمن إحداث المقاطعات اإلدارية داحل بعضالواليات، وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها، أنه يمارس الوالي المنتدب جملة منالصالحيات، ورد تعدادها في المواد 23-24-22 واستنادا لهذه المواد يكلف الوالي المنتدبعلى الخصوص بما يأتي:أوال: التنشيط والتنسيق والرقابة:يقوم الوالي المنتدب بكل عمليات التنشيط والتنسيق والرقابة لكل أنشطة البلدية التابعةللمقاطعة اإلدارية وكذا مصالح الدولة الموجودة بها وكل ذلك تحت سلطة والي الوالية.ثانيا: تنفيذ القوانين والتنظيمات:يسهر الوالي المنتدب على تنفيذ القوانين والتنظيمات المعمول بها وقرارات الحكومةومجلس الوالية، وكذا مداوالت المجلس الشعبي الوالئي، على مستوى المقاطعة اإلدارية.ثالثا: حفظ النظام العام واألمن العام:يقوم الوالي المنتدب بمهام الضبط اإلداري وذلك تحت سلطة والي الوالية وبمساهمة1 مصالح األمن المقاطعة اإلدارية وبالتنسيق معها، على حفظ النظام العام واألمن العموميينوبهذه الصفة، يقترح على والي الوالية أي تدبير يراه ضروريا من أجل حفظ النظام العاموأمن األشخاص والممتلكات ويسهر على تنفيذ ومتابعته.ب-صالحيات الوالي المنتدب بصفته ممثال للوالية:طبقا لنص المادتين 24 و20 من المرسوم الرئاسي 18-142الذي يتضمن إحداث مقاطعاتإدارية داخل بعض الواليات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها أنه يكلف على الخصوصبما يلي:1-تأهيل المصالح والمؤسسات العمومية على مستوى المقاطعة اإلدارية ويتابعها ويقودهاحيث يقوم الوالي المنتدب بأعمال التأهل للمصالح والمؤسسات العمومية على مستوىالمقاطعة اإلدارية ويتابعها ويقودها، وبهذه الصفة يجب على مصالح الدولة أن تكيف توزيعالمرافق العمومية التابعة لها وتزويدها بالوسائل المالية والبشرية والمادية الضرورية.2-القيام باحترام القوانين التنظيمية الخاصة بالبناء، والتعمير وكذلك الحفاظ على البيئةوحمايتها: يسهر الوالي المنتدب على احترام الشروط التنظيمية المتعلقة بالبناء، والتهيئةولتعمير من أجل تطور البالد، والقضاء على العديد من المشاكل التي تواجه المواطنين من1 جراء أعمال البناء، والتعمير وهذا حتما سيأدي إلى الحفاظ على البيئةاألجهزة اإلدارية المساعدة للوالي المنتدب.بالنظر من تعدد صالحيات ومهام الوالي المنتدب التي يقوم بها تحت سلطة والي الواليةفإنه يحتاج إلى هياكل وأجهزة إدارية لمساعدته في أداء مهامه، إذ نجد من خالل نص المادة00التي تنص على أنه يزود الوالي المنتدب بإرادة تتشكل من اإلدارة العامة والمديرياتالمنتدبة ومجلس المقاطعة اإلدارية.المطلب األول: اإلدارة العامة للوالية المنتدبةلقد نصت المادة25من المرسوم 18/142على أن: ًًيزود الوالي المنتدب بإدارة تتشكلمن: -أمانة عامة يديرها أمين عام، -ديوان، يديره رئيس ديوان، -مديرية منتدبة للتنظيم العامواإلدارة المحلية يديرها مدير منتدب، تتفرع عند االقتضاء إلى مديريتين ً. وعززت المادة23من المرسوم التنفيذي 18/141السابق الذكر، على أن هياكل اإلدارة العامة تتمثل فياألمانة العامة، الديوان، ومصالح التنظيم والشؤون العامة واإلدارة المحلية.أ-األمانة العامة:تتشكل من األمين العام وهياكل األمانة.1-األمين العام: يتولى االشراف على األمانة العامة بالمقاطعة اإلدارية، أمين عام يعينبموجب مرسوم رئاسي وتعد وظيفته من الوظائف العليا للدولة كما سبق بيانه، ويمكن أن1 يتلقى األمين العام للمقاطعة اإلدارية في حدود صالحياته تفويضا باإلمضاء من الوالي2 ويمارس جملة من الصالحيات تحت سلطة الوالي المنتدب، تتمثل في-يحرص على العمل اإلداري ويضمن استمراره.-ينسق أنشطة مصالح وأجهزة الدولة وينشطها ويتابعها.-ينسق يتابع أنشطة المديرين المنتدبين.-ينشط ويتابع تنفيذ برامج التجهيزات العمومية.-ينظم اجتماعات مجلس المقاطعة اإلدارية التي يتولى أمانتها ويكون رصد الوثائقوالمحفوظات ويسيره.-ينشط وينسق أعمال وأنشطة المصالح المكلفة بالتنشيط البلدي وبالتنظيم والشؤون العامة.هياكل األمانة العامة:بحسب المادة22 من المرسوم التنفيذي رقم18/141عن إمكانية تنظيم هياكل األمانة العامةفي مصلحتين أو ثالث مصالح تضم كل واحدة منها أربع مكاتب على األكثر، وتفصيل تنظيماألمانة العامة في مصالح ومكاتب يتم بقرار وزاري مشترك بين وزارة الداخلية والجماعاتالمحلية، ووزارة المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.ب-الديوان: يساعد الديوان الوالي المنتدب في ممارسة مهامه، يديره يعين بموجب مرسومرئاسي، ويضم الديوان 22ملحقين به، ويمارس رئيس الديوان مهامه تحت سلطة الواليالمنتدب، ويكلف على الخصوص، بما يلي:-العالقات الخارجية والتشريفات.-العالقات مع أجهزة الصحافة واإلعالم.-التنسيق ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التي تتخذ في إطار التنسيق مع األمن الموجودة في إقليمبلديات المقاطعة اإلدارية.-ينشط أنشطة مصلحة البريد ويراقبها.-يراقب أنشطة الهياكل المكلفة بالوصالت السلكية والوطنية وينشطها.ت-مصالح التنظيم والشؤون العامة واإلدارة المحلية:جمعها المنظم في مديرية منتدبة واحدة يديرها مدير منتدب، تتكون من 22 مصالح، تشمل2 كل مصلحة على أربعة مكاتب1-مصلحة الشؤون العامة: وتضم 24مكاتب:-مكتب االنتخابات والمنتخبين.-مكتب الحياة الجمعوية والمظاهرات العمومية.-مكتب تنظيم األسلحة والمواد المتفجرة.-مكتب المؤسسات المصنفة والمدن المقننة.