كيفية تسيير الولايات المنتدبة الجديدة

فريد أبوفيصل
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
آليات تسيير الواليات المنتدبة:
كيفية تعيين الوالي المنتدب
يخضع تعيين الوالة ألسس وضوابط قانونية محددة بعضها موجود في الدستور وألخر
في التنظيم ونظرا ألهمية الدور المنوط بالوالي ومركزه الحساس، فقد تأكد االختصاص
األصلي غير القابل للتفويض، لرئيس الجمهورية بتعيين الوالة وذلك بموجب المادة
05/ف2من الدستور 1
ويكون التعيين من الفئات التالية
:
-رؤساء الدوائر.
الأمناء العامون
-أو المديرين المدنيين خارج الفئة
أو أي موظف أو غير موظف )في حدود معينة(
صالحيات والتزامات الوالي المنتدب وأهم الحقوق التي يتمتع بها.
يجسد الوالي المنتدب صورة حقيقية لعدم التركيز اإلداري، نظرا للصالحيات والسلطات
الواسعة الموكلة له، ثم تزويده بأجهزة وهياكل إدارية تساعده في القيام بالمهام الموكلة له.
حسب المرسوم الرئاسي رقم 18/142 المنظم للمقاطعات اإلدارية يتمتع الوالي المنتدب
بعدة سلطات وصالحيات يمارسها كلها تحت سلطة والي الوالية.
الفرع األول: صالحيات الوالي المنتدب.
أ-صالحيات الوالي المنتدب بصفته ممثال للدولة:
طبقا للمرسوم الرئاسي18/ 142 الذي يتضمن إحداث المقاطعات اإلدارية داحل بعض
الواليات، وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها، أنه يمارس الوالي المنتدب جملة من
الصالحيات، ورد تعدادها في المواد 23-24-22 واستنادا لهذه المواد يكلف الوالي المنتدب
على الخصوص بما يأتي:
أوال: التنشيط والتنسيق والرقابة:
يقوم الوالي المنتدب بكل عمليات التنشيط والتنسيق والرقابة لكل أنشطة البلدية التابعة
للمقاطعة اإلدارية وكذا مصالح الدولة الموجودة بها وكل ذلك تحت سلطة والي الوالية.
ثانيا: تنفيذ القوانين والتنظيمات:
يسهر الوالي المنتدب على تنفيذ القوانين والتنظيمات المعمول بها وقرارات الحكومة
ومجلس الوالية، وكذا مداوالت المجلس الشعبي الوالئي، على مستوى المقاطعة اإلدارية.
ثالثا: حفظ النظام العام واألمن العام:
يقوم الوالي المنتدب بمهام الضبط اإلداري وذلك تحت سلطة والي الوالية وبمساهمة
1 مصالح األمن المقاطعة اإلدارية وبالتنسيق معها، على حفظ النظام العام واألمن العموميين
وبهذه الصفة، يقترح على والي الوالية أي تدبير يراه ضروريا من أجل حفظ النظام العام
وأمن األشخاص والممتلكات ويسهر على تنفيذ ومتابعته.
ب-صالحيات الوالي المنتدب بصفته ممثال للوالية:
طبقا لنص المادتين 24 و20 من المرسوم الرئاسي 18-142الذي يتضمن إحداث مقاطعات
إدارية داخل بعض الواليات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها أنه يكلف على الخصوص
بما يلي:
1-تأهيل المصالح والمؤسسات العمومية على مستوى المقاطعة اإلدارية ويتابعها ويقودها
حيث يقوم الوالي المنتدب بأعمال التأهل للمصالح والمؤسسات العمومية على مستوى
المقاطعة اإلدارية ويتابعها ويقودها، وبهذه الصفة يجب على مصالح الدولة أن تكيف توزيع
المرافق العمومية التابعة لها وتزويدها بالوسائل المالية والبشرية والمادية الضرورية.
2-القيام باحترام القوانين التنظيمية الخاصة بالبناء، والتعمير وكذلك الحفاظ على البيئة
وحمايتها: يسهر الوالي المنتدب على احترام الشروط التنظيمية المتعلقة بالبناء، والتهيئة
ولتعمير من أجل تطور البالد، والقضاء على العديد من المشاكل التي تواجه المواطنين من
1 جراء أعمال البناء، والتعمير وهذا حتما سيأدي إلى الحفاظ على البيئة
.
األجهزة اإلدارية المساعدة للوالي المنتدب.
بالنظر من تعدد صالحيات ومهام الوالي المنتدب التي يقوم بها تحت سلطة والي الوالية
فإنه يحتاج إلى هياكل وأجهزة إدارية لمساعدته في أداء مهامه، إذ نجد من خالل نص المادة
00التي تنص على أنه يزود الوالي المنتدب بإرادة تتشكل من اإلدارة العامة والمديريات
المنتدبة ومجلس المقاطعة اإلدارية.
المطلب األول: اإلدارة العامة للوالية المنتدبة
لقد نصت المادة25من المرسوم 18/142على أن: ًًيزود الوالي المنتدب بإدارة تتشكل
من: -أمانة عامة يديرها أمين عام، -ديوان، يديره رئيس ديوان، -مديرية منتدبة للتنظيم العام
واإلدارة المحلية يديرها مدير منتدب، تتفرع عند االقتضاء إلى مديريتين ً. وعززت المادة
23من المرسوم التنفيذي 18/141السابق الذكر، على أن هياكل اإلدارة العامة تتمثل في
األمانة العامة، الديوان، ومصالح التنظيم والشؤون العامة واإلدارة المحلية.
أ-األمانة العامة:
تتشكل من األمين العام وهياكل األمانة.
1-األمين العام: يتولى االشراف على األمانة العامة بالمقاطعة اإلدارية، أمين عام يعين
بموجب مرسوم رئاسي وتعد وظيفته من الوظائف العليا للدولة كما سبق بيانه، ويمكن أن
1 يتلقى األمين العام للمقاطعة اإلدارية في حدود صالحياته تفويضا باإلمضاء من الوالي
2 ويمارس جملة من الصالحيات تحت سلطة الوالي المنتدب، تتمثل في
:
-يحرص على العمل اإلداري ويضمن استمراره.
-ينسق أنشطة مصالح وأجهزة الدولة وينشطها ويتابعها.
-ينسق يتابع أنشطة المديرين المنتدبين.
-ينشط ويتابع تنفيذ برامج التجهيزات العمومية.
-ينظم اجتماعات مجلس المقاطعة اإلدارية التي يتولى أمانتها ويكون رصد الوثائق
والمحفوظات ويسيره.
-ينشط وينسق أعمال وأنشطة المصالح المكلفة بالتنشيط البلدي وبالتنظيم والشؤون العامة.
هياكل األمانة العامة:
بحسب المادة22 من المرسوم التنفيذي رقم18/141عن إمكانية تنظيم هياكل األمانة العامة
في مصلحتين أو ثالث مصالح تضم كل واحدة منها أربع مكاتب على األكثر، وتفصيل تنظيم
األمانة العامة في مصالح ومكاتب يتم بقرار وزاري مشترك بين وزارة الداخلية والجماعات
المحلية، ووزارة المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
ب-الديوان: يساعد الديوان الوالي المنتدب في ممارسة مهامه
1
، يديره يعين بموجب مرسوم
رئاسي، ويضم الديوان 22ملحقين به، ويمارس رئيس الديوان مهامه تحت سلطة الوالي
المنتدب، ويكلف على الخصوص، بما يلي:
-العالقات الخارجية والتشريفات.
-العالقات مع أجهزة الصحافة واإلعالم.
-التنسيق ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التي تتخذ في إطار التنسيق مع األمن الموجودة في إقليم
بلديات المقاطعة اإلدارية.
-ينشط أنشطة مصلحة البريد ويراقبها.
-يراقب أنشطة الهياكل المكلفة بالوصالت السلكية والوطنية وينشطها.
ت-مصالح التنظيم والشؤون العامة واإلدارة المحلية:
جمعها المنظم في مديرية منتدبة واحدة يديرها مدير منتدب، تتكون من 22 مصالح، تشمل
2 كل مصلحة على أربعة مكاتب
:
1-مصلحة الشؤون العامة: وتضم 24مكاتب:
-مكتب االنتخابات والمنتخبين.
-مكتب الحياة الجمعوية والمظاهرات العمومية.
-مكتب تنظيم األسلحة والمواد المتفجرة.
-مكتب المؤسسات المصنفة والمدن المقننة.
كيفية تعيين الوالي المنتدب
يخضع تعيين الوالة ألسس وضوابط قانونية محددة بعضها موجود في الدستور وألخر
في التنظيم ونظرا ألهمية الدور المنوط بالوالي ومركزه الحساس، فقد تأكد االختصاص
األصلي غير القابل للتفويض، لرئيس الجمهورية بتعيين الوالة وذلك بموجب المادة
05/ف2من الدستور 1
ويكون التعيين من الفئات التالية
:
-رؤساء الدوائر.
الأمناء العامون
-أو المديرين المدنيين خارج الفئة
أو أي موظف أو غير موظف )في حدود معينة(
صالحيات والتزامات الوالي المنتدب وأهم الحقوق التي يتمتع بها.
يجسد الوالي المنتدب صورة حقيقية لعدم التركيز اإلداري، نظرا للصالحيات والسلطات
الواسعة الموكلة له، ثم تزويده بأجهزة وهياكل إدارية تساعده في القيام بالمهام الموكلة له.
حسب المرسوم الرئاسي رقم 18/142 المنظم للمقاطعات اإلدارية يتمتع الوالي المنتدب
بعدة سلطات وصالحيات يمارسها كلها تحت سلطة والي الوالية.
الفرع األول: صالحيات الوالي المنتدب.
أ-صالحيات الوالي المنتدب بصفته ممثال للدولة:
طبقا للمرسوم الرئاسي18/ 142 الذي يتضمن إحداث المقاطعات اإلدارية داحل بعض
الواليات، وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها، أنه يمارس الوالي المنتدب جملة من
الصالحيات، ورد تعدادها في المواد 23-24-22 واستنادا لهذه المواد يكلف الوالي المنتدب
على الخصوص بما يأتي:
أوال: التنشيط والتنسيق والرقابة:
يقوم الوالي المنتدب بكل عمليات التنشيط والتنسيق والرقابة لكل أنشطة البلدية التابعة
للمقاطعة اإلدارية وكذا مصالح الدولة الموجودة بها وكل ذلك تحت سلطة والي الوالية.
ثانيا: تنفيذ القوانين والتنظيمات:
يسهر الوالي المنتدب على تنفيذ القوانين والتنظيمات المعمول بها وقرارات الحكومة
ومجلس الوالية، وكذا مداوالت المجلس الشعبي الوالئي، على مستوى المقاطعة اإلدارية.
ثالثا: حفظ النظام العام واألمن العام:
يقوم الوالي المنتدب بمهام الضبط اإلداري وذلك تحت سلطة والي الوالية وبمساهمة
1 مصالح األمن المقاطعة اإلدارية وبالتنسيق معها، على حفظ النظام العام واألمن العموميين
وبهذه الصفة، يقترح على والي الوالية أي تدبير يراه ضروريا من أجل حفظ النظام العام
وأمن األشخاص والممتلكات ويسهر على تنفيذ ومتابعته.
ب-صالحيات الوالي المنتدب بصفته ممثال للوالية:
طبقا لنص المادتين 24 و20 من المرسوم الرئاسي 18-142الذي يتضمن إحداث مقاطعات
إدارية داخل بعض الواليات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها أنه يكلف على الخصوص
بما يلي:
1-تأهيل المصالح والمؤسسات العمومية على مستوى المقاطعة اإلدارية ويتابعها ويقودها
حيث يقوم الوالي المنتدب بأعمال التأهل للمصالح والمؤسسات العمومية على مستوى
المقاطعة اإلدارية ويتابعها ويقودها، وبهذه الصفة يجب على مصالح الدولة أن تكيف توزيع
المرافق العمومية التابعة لها وتزويدها بالوسائل المالية والبشرية والمادية الضرورية.
2-القيام باحترام القوانين التنظيمية الخاصة بالبناء، والتعمير وكذلك الحفاظ على البيئة
وحمايتها: يسهر الوالي المنتدب على احترام الشروط التنظيمية المتعلقة بالبناء، والتهيئة
ولتعمير من أجل تطور البالد، والقضاء على العديد من المشاكل التي تواجه المواطنين من
1 جراء أعمال البناء، والتعمير وهذا حتما سيأدي إلى الحفاظ على البيئة
.
األجهزة اإلدارية المساعدة للوالي المنتدب.
بالنظر من تعدد صالحيات ومهام الوالي المنتدب التي يقوم بها تحت سلطة والي الوالية
فإنه يحتاج إلى هياكل وأجهزة إدارية لمساعدته في أداء مهامه، إذ نجد من خالل نص المادة
00التي تنص على أنه يزود الوالي المنتدب بإرادة تتشكل من اإلدارة العامة والمديريات
المنتدبة ومجلس المقاطعة اإلدارية.
المطلب األول: اإلدارة العامة للوالية المنتدبة
لقد نصت المادة25من المرسوم 18/142على أن: ًًيزود الوالي المنتدب بإدارة تتشكل
من: -أمانة عامة يديرها أمين عام، -ديوان، يديره رئيس ديوان، -مديرية منتدبة للتنظيم العام
واإلدارة المحلية يديرها مدير منتدب، تتفرع عند االقتضاء إلى مديريتين ً. وعززت المادة
23من المرسوم التنفيذي 18/141السابق الذكر، على أن هياكل اإلدارة العامة تتمثل في
األمانة العامة، الديوان، ومصالح التنظيم والشؤون العامة واإلدارة المحلية.
أ-األمانة العامة:
تتشكل من األمين العام وهياكل األمانة.
1-األمين العام: يتولى االشراف على األمانة العامة بالمقاطعة اإلدارية، أمين عام يعين
بموجب مرسوم رئاسي وتعد وظيفته من الوظائف العليا للدولة كما سبق بيانه، ويمكن أن
1 يتلقى األمين العام للمقاطعة اإلدارية في حدود صالحياته تفويضا باإلمضاء من الوالي
2 ويمارس جملة من الصالحيات تحت سلطة الوالي المنتدب، تتمثل في
:
-يحرص على العمل اإلداري ويضمن استمراره.
-ينسق أنشطة مصالح وأجهزة الدولة وينشطها ويتابعها.
-ينسق يتابع أنشطة المديرين المنتدبين.
-ينشط ويتابع تنفيذ برامج التجهيزات العمومية.
-ينظم اجتماعات مجلس المقاطعة اإلدارية التي يتولى أمانتها ويكون رصد الوثائق
والمحفوظات ويسيره.
-ينشط وينسق أعمال وأنشطة المصالح المكلفة بالتنشيط البلدي وبالتنظيم والشؤون العامة.
هياكل األمانة العامة:
بحسب المادة22 من المرسوم التنفيذي رقم18/141عن إمكانية تنظيم هياكل األمانة العامة
في مصلحتين أو ثالث مصالح تضم كل واحدة منها أربع مكاتب على األكثر، وتفصيل تنظيم
األمانة العامة في مصالح ومكاتب يتم بقرار وزاري مشترك بين وزارة الداخلية والجماعات
المحلية، ووزارة المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
ب-الديوان: يساعد الديوان الوالي المنتدب في ممارسة مهامه
1
، يديره يعين بموجب مرسوم
رئاسي، ويضم الديوان 22ملحقين به، ويمارس رئيس الديوان مهامه تحت سلطة الوالي
المنتدب، ويكلف على الخصوص، بما يلي:
-العالقات الخارجية والتشريفات.
-العالقات مع أجهزة الصحافة واإلعالم.
-التنسيق ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التي تتخذ في إطار التنسيق مع األمن الموجودة في إقليم
بلديات المقاطعة اإلدارية.
-ينشط أنشطة مصلحة البريد ويراقبها.
-يراقب أنشطة الهياكل المكلفة بالوصالت السلكية والوطنية وينشطها.
ت-مصالح التنظيم والشؤون العامة واإلدارة المحلية:
جمعها المنظم في مديرية منتدبة واحدة يديرها مدير منتدب، تتكون من 22 مصالح، تشمل
2 كل مصلحة على أربعة مكاتب
:
1-مصلحة الشؤون العامة: وتضم 24مكاتب:
-مكتب االنتخابات والمنتخبين.
-مكتب الحياة الجمعوية والمظاهرات العمومية.
-مكتب تنظيم األسلحة والمواد المتفجرة.
-مكتب المؤسسات المصنفة والمدن المقننة.
المصدر:
مذكرة لنيل شهادة الماستر
تخصص: قانون إدارة وتسيير الجماعات المحلية
اعداد: الطالبة: ناصف زهية
والطالبة: حساني حسناء
مذكرة لنيل شهادة الماستر
تخصص: قانون إدارة وتسيير الجماعات المحلية
اعداد: الطالبة: ناصف زهية
والطالبة: حساني حسناء
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