تحية وشكر وعرفان...

السلام عليكم.



أما بعد: فإني أحيِّي الطاقم المحترم المشرف على منتدى اللمة الجزائرية وكل المنتسبين إليه وكذا الزوار.



أحييكم تحية خالصة نابعة من القلب، وأعرب لكم عن مدى سروري وسعادتي بانضمامي إلى هذا المنتدى الفسيح والمتنفس الرائع...



وأشكر كل من تفاعل مع منشوراتي وجاملني وشجعني...



وأتمنى للجميع موفور الصحة والعافية، وكل الخير.



وأردت هنا أن تعلموا أن هذه النصوص والخواطر التي طرحتها كنت قد كتبتها منذ سنوات واحتفظت ببعضها وشاركت ببعضها في مواقع ومنتديات أخرى وقد أدخلت عليها بعض التعديلات، وها أذا أساهم بها في منتدى اللمة الجزائرية، أتمنى تنال إعجابكم..



وتقبلوا سادتي وسيداتي فائق الاحترام والتقدير.