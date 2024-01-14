فكرة أوحى بها شيطان

هذه الأسطر خططتها منذ سنوات بعد الأحداث التي اندلعت في مصر وتونس وليبيا واليمن وسوريا.



ابْتدعوا لنا فكرة أوحى بها شيطانْ.



فقالوا: ربيع عربيٌّ، وهو خراب للعربانْ.



فأصبحت مقسّمةً دولةُ السودانْ.



ومِنْ زمَن كثرت الشيَع في لبنانْ.



وأثيرَتْ حروب بين الأهل والإخوان



في بلاد الشام، وكذا في يمَن قحْطانْ



وفي عراق الحضارة، غيّبوا الأمان



وفي مصر الكنانة أيقظوا لنا فتنة زمانْ



وفي ليبيا أشاعوا الفوضى إلى حدِّ الآنْ



وفي تونس غدا الوضْعٌ على فوهة بركانْ.



وفي دول الخليج يكرسون التوتر والاحتقانْ.



وقرب المحيط تركوا القضية في طيّ الكتمانْ



ليباغتونا بما لم يكن في الحسبانْ.



ومازالوا يترصدون ويكيدون بأرض الشّجْعَانْْ.



ودّوا لو ضرسونا بالأظفار والنيبانْ.



يريدون جاهدين إيقاد الحرائق والنيرانْ.



ليصرفونا عن فلسطين وحب الأوطانْ.



فعليهم ما يستحقون من الله الواحد الديان