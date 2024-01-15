قال أناس إن المرأة سبب الخسران

طالب الخير

طالب الخير

:: عضو منتسِب ::
إنضم
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سيدي بلعباس
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ذكر
قال أناس: إنّ المرأة سبب الخسران،

قلت: إنّها العَمَارة والخير بلا حدودْ.

قالوا: إنّها سببُ المآسي والأحزانْ،

قلت: هي فيْضُ المسرَّات والسعودْ.

قالوا: إنّها أغرَتْ أوّل إنسانْ،

قلت: ذلك قول ليس بالسديدْ.

قالوا: إنّها تجر عاشقها إلى النيرانْ،

قلت: بل هي مطيّة إلى جنّة الخلودْ.

قالوا: إنّها تُثبِّط وتُجَبِّن الشجعانْ،

قلت: إنّها تزيدهم العزمَ الأكيدْ.

قالوا: إنّها سبب الغِواية مدى الزمانْ،

قلت: هي المعينةُ على الهداية طول العهودْ.

قالوا: بل هي سبب الغواية في كل مكانْ،

قلت: إنها المظلومة في هذا الوجودْ.

قالوا: إنّك تبالغ في مدحها يا فلانْ،

قلتُ: لا واللهِ، ما تجاوزت الحدودْ.

ولكنّي أرى المرأة والرجل شريكانْ،

في الخير والشر إلى اليوم المشهود.
 
بورك فيك على قلمك الرائع و الجميل و المبدع
 
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