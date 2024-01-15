قال أناس إن المرأة سبب الخسران

قال أناس: إنّ المرأة سبب الخسران،



قلت: إنّها العَمَارة والخير بلا حدودْ.



قالوا: إنّها سببُ المآسي والأحزانْ،



قلت: هي فيْضُ المسرَّات والسعودْ.



قالوا: إنّها أغرَتْ أوّل إنسانْ،



قلت: ذلك قول ليس بالسديدْ.



قالوا: إنّها تجر عاشقها إلى النيرانْ،



قلت: بل هي مطيّة إلى جنّة الخلودْ.



قالوا: إنّها تُثبِّط وتُجَبِّن الشجعانْ،



قلت: إنّها تزيدهم العزمَ الأكيدْ.



قالوا: إنّها سبب الغِواية مدى الزمانْ،



قلت: هي المعينةُ على الهداية طول العهودْ.



قالوا: بل هي سبب الغواية في كل مكانْ،



قلت: إنها المظلومة في هذا الوجودْ.



قالوا: إنّك تبالغ في مدحها يا فلانْ،



قلتُ: لا واللهِ، ما تجاوزت الحدودْ.



ولكنّي أرى المرأة والرجل شريكانْ،



في الخير والشر إلى اليوم المشهود.