قال أناس إن المرأة سبب الخسران

طالب الخير
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 12 جانفي 2024
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- سيدي بلعباس
- الجنس
- ذكر
قال أناس: إنّ المرأة سبب الخسران،
قلت: إنّها العَمَارة والخير بلا حدودْ.
قالوا: إنّها سببُ المآسي والأحزانْ،
قلت: هي فيْضُ المسرَّات والسعودْ.
قالوا: إنّها أغرَتْ أوّل إنسانْ،
قلت: ذلك قول ليس بالسديدْ.
قالوا: إنّها تجر عاشقها إلى النيرانْ،
قلت: بل هي مطيّة إلى جنّة الخلودْ.
قالوا: إنّها تُثبِّط وتُجَبِّن الشجعانْ،
قلت: إنّها تزيدهم العزمَ الأكيدْ.
قالوا: إنّها سبب الغِواية مدى الزمانْ،
قلت: هي المعينةُ على الهداية طول العهودْ.
قالوا: بل هي سبب الغواية في كل مكانْ،
قلت: إنها المظلومة في هذا الوجودْ.
قالوا: إنّك تبالغ في مدحها يا فلانْ،
قلتُ: لا واللهِ، ما تجاوزت الحدودْ.
ولكنّي أرى المرأة والرجل شريكانْ،
في الخير والشر إلى اليوم المشهود.
قلت: إنّها العَمَارة والخير بلا حدودْ.
قالوا: إنّها سببُ المآسي والأحزانْ،
قلت: هي فيْضُ المسرَّات والسعودْ.
قالوا: إنّها أغرَتْ أوّل إنسانْ،
قلت: ذلك قول ليس بالسديدْ.
قالوا: إنّها تجر عاشقها إلى النيرانْ،
قلت: بل هي مطيّة إلى جنّة الخلودْ.
قالوا: إنّها تُثبِّط وتُجَبِّن الشجعانْ،
قلت: إنّها تزيدهم العزمَ الأكيدْ.
قالوا: إنّها سبب الغِواية مدى الزمانْ،
قلت: هي المعينةُ على الهداية طول العهودْ.
قالوا: بل هي سبب الغواية في كل مكانْ،
قلت: إنها المظلومة في هذا الوجودْ.
قالوا: إنّك تبالغ في مدحها يا فلانْ،
قلتُ: لا واللهِ، ما تجاوزت الحدودْ.
ولكنّي أرى المرأة والرجل شريكانْ،
في الخير والشر إلى اليوم المشهود.