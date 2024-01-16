3 ظواهر لردة الفعل على إساءة البشر، واش كاين!

ديراكت في صلب الموضوع بلا مقبلات بلا مقدماتمعروف على بعض انفعالات البشر 3 ظواهر لما يصادفوا شخص يضرهم بكلامو او فعالو انا ثابت نعرف 3 وانتوما ربي يسهل.مولاه يكون مهني من نفسو معندوش وين يڨيل الزاوش يفرغ غشو عالمباشر والخلاص عالطابلة شد مد القرض مات، هذا الانفعال اذا كان معروف على الشخص فراح يوقع في موقفين:- موقف يضع المتكلم( المعتدي) في وضع يندم عليه ويدي الصرف في بلاصتو في المرة الجاية راح يعمل الف حساب مع صديقنا صاحب ردة الفعل الظاهرة. هذا موش ساهل اجري تلعب،،لما يواجه لايركز قد تسمع منه ما لايحمد وقد يقع في الفخ سريعا، كل هذا يستدعي تشغيل كل الحواس والاعضاء واللامبة الحمرة الشاعلة في عينيه علامة على الاستنفار التام لـ: ذكريات احداث وكلام ومواقف قديمة وممكن امور لادخل لها في الموقف الحالي،- موقف متأزم ربما يتطور الى اعتداء جسدي بدون مقدمة او بعد مقدمات على حساب الطرف الاخر وين يوصل.كاين مخاليق في ردة فعله مباشرة يتغم ويدسها في قلبوا يحمل اللسعة واللدغة نتاع العباد الخاسرين على حسابو وممكن تبان على وجهو خاصة لصاحب بشرة بيضاء HD تتفرج في وجهو اوجاعو وهمومو وممكن على صحتو كاين اللي يمرض كاين اللي تحكمو الحمة كاين اللي يتشل كاين يبقى نهارات وهو ساكت ومغموم.هاذو يعتبرو ضحايا الحشمة و التربية المهذبة لا يستطيعون المواجهة وان استطاعو يفضلون التضحية على المواجهة، ولما يحب يواجه تسبقه العبرات او تسبقه مشاعر الضحية وممكن يتغاشى في نص الحديث لانو يبذل طاقة كبيرة وكأنو يستخرج في البترول وسط محيطات ما يكبته في قلبه، الغالب لا أحد يهتم بمشاعره ممكن يتحول الى محط سخرية واستهزاء،،هالمشاعر شا ادير.عندو برمجية وخوارزميات ذكية في التعامل مع الناس الخاسرة اول حاجة يبدا يصنف في السيد يهزو يحطو ويوضعو في قائمة مخصصة لامثاله كل صنف عاملو ملفات منفصلة بعدها يقوم بغربلة الكلام يرمي مالا يهم ويركز على المهم يعملو تخزين ذاكرة وينساه الى استعمال في الوقت المناسب.بعدها يخمم اذا يستاهل الموقف ردة فعل معينة 1+1 معناه 2 او ينصرف باحترام جاعلا من الاخر لاحدث يترفع كليا عالما بامكانياته متيقنا من قدراته ولكنه يعرف اين ومتى وكيف يستعملها.اول السمات الجسدية على وجهه ابتسامة خفيفة تلخص انتهاء عملية الفرز والاستخلاص، في الغالب تنتهي المواجهة سريعا وينقلب السحر على الساحر.هذا النوع يحتاج الى تدريب والى تجارب وخبرات في الحياة ونضج عقلي واكتفاء عاطفي اغلبه مستمد من الالتزام بالدين والتعلم لديه عقل راجح يضع كل شيء في مكانه غير مستعجل وعندو تفسير علمي لكل شيء ومنها طريقة تصرف الاخرين يخي قلتلكم عندو برمجية ذكية موش قرعة غاز في راسو كيما الصنف الاول او حبة بصل مقشرة كيما الصنف الثاني.من الطبيعي أن الجميع سيصنف نفسه مع الشخصية الأخيرة لكن لنكن صادقين نتعرض كذلك للأصناف الأخرى من حين لآخر حين تخرج الأمور عن السيطرة.عند التصرف السليم نقولو: "،،، رجعلي شاهد العقل ،،،"هاذي هي وكل واحد وعقليتوا وطبايعوا وحياتوا وظغوطاتوا اللي عايشها و اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ، ومن كل ضيق مخرجا ، ومن كل بلاء عافية.