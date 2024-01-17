فرص منتخب الجزائر للصعود لدور 16 بعد التعادل امام انغولا و فوز بوركينا فاسو

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

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حتى يتمكن المنتخب الجزائري من تجاوز عقبة دور المجموعات والتأهل للادوار القادمة تبقت له 3 فرص نستعرضها كالاتي:

الفرصة الاولى: الفوز بالمبارتين المتبقيتين امام منتخب بوركينافاسو ومنتخب موريتانيا والحصول على 7 نقاط في المربة 1.

الفرصة الثانية: التعادل مع بوركينافاسو والفوز أمام موريتانيا مع خسارة انغولا مع بوركينافاسو ويحقق الصعود في المرتبة 2.

الفرصة الثالثة: الخسارة مع بوركينافاسو و الفوز على موريتانيا مع خسارة بوركينافاسو مع انغولا ثم التعادل مع موريتانيا يصعد في المرتبة الثانية.

ماهي توقعاتكم؟
 
إن شاء الله يفوز الفريق الوطني الجزائري بالمباراتين المتبقتين
 
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