فرص منتخب الجزائر للصعود لدور 16 بعد التعادل امام انغولا و فوز بوركينا فاسو

حتى يتمكن المنتخب الجزائري من تجاوز عقبة دور المجموعات والتأهل للادوار القادمة تبقت له 3 فرص نستعرضها كالاتي:



الفرصة الاولى: الفوز بالمبارتين المتبقيتين امام منتخب بوركينافاسو ومنتخب موريتانيا والحصول على 7 نقاط في المربة 1.



الفرصة الثانية: التعادل مع بوركينافاسو والفوز أمام موريتانيا مع خسارة انغولا مع بوركينافاسو ويحقق الصعود في المرتبة 2.



الفرصة الثالثة: الخسارة مع بوركينافاسو و الفوز على موريتانيا مع خسارة بوركينافاسو مع انغولا ثم التعادل مع موريتانيا يصعد في المرتبة الثانية.



ماهي توقعاتكم؟