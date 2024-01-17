فرص منتخب الجزائر للصعود لدور 16 بعد التعادل امام انغولا و فوز بوركينا فاسو

فريد أبوفيصل
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
حتى يتمكن المنتخب الجزائري من تجاوز عقبة دور المجموعات والتأهل للادوار القادمة تبقت له 3 فرص نستعرضها كالاتي:
الفرصة الاولى: الفوز بالمبارتين المتبقيتين امام منتخب بوركينافاسو ومنتخب موريتانيا والحصول على 7 نقاط في المربة 1.
الفرصة الثانية: التعادل مع بوركينافاسو والفوز أمام موريتانيا مع خسارة انغولا مع بوركينافاسو ويحقق الصعود في المرتبة 2.
الفرصة الثالثة: الخسارة مع بوركينافاسو و الفوز على موريتانيا مع خسارة بوركينافاسو مع انغولا ثم التعادل مع موريتانيا يصعد في المرتبة الثانية.
ماهي توقعاتكم؟
الفرصة الاولى: الفوز بالمبارتين المتبقيتين امام منتخب بوركينافاسو ومنتخب موريتانيا والحصول على 7 نقاط في المربة 1.
الفرصة الثانية: التعادل مع بوركينافاسو والفوز أمام موريتانيا مع خسارة انغولا مع بوركينافاسو ويحقق الصعود في المرتبة 2.
الفرصة الثالثة: الخسارة مع بوركينافاسو و الفوز على موريتانيا مع خسارة بوركينافاسو مع انغولا ثم التعادل مع موريتانيا يصعد في المرتبة الثانية.
ماهي توقعاتكم؟