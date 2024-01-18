التعليقات والنقد الهدام

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

ربة بيت تستهلك ساعتين أو ثلاث أو أكثر أو أقل في إعداد وجبة ما

تتفنن لتفرح زوجها و ابناءها

تفعل المستحيل لتلبي أدواقهم

ثم على المائدة تبدأ التعليقات ... ملح كثير ملح ناقص ... صامطة ..كثرتي الزرودية ..قللتي الزيت

رجل ينتقي ملابس لزوجته أو يختار لها هدية ...ولما تراها ...ما هذه الألوان ..ما هذا الشكل ...ما تعرفش تشري ... الخ

تلميذ يفعل المستحيل من أجل إفراح أبويه فيتلقى في المقابل صفعة توبيخ هذا مكان وفرحان بروحك

بالمختصر الإنتقاذ والتعليقات الهدامة وبعدها النفسي على الإنسان ( اليكم الخط )