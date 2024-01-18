التعليقات والنقد الهدام

سعد606

سعد606

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السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ربة بيت تستهلك ساعتين أو ثلاث أو أكثر أو أقل في إعداد وجبة ما
تتفنن لتفرح زوجها و ابناءها
تفعل المستحيل لتلبي أدواقهم
ثم على المائدة تبدأ التعليقات ... ملح كثير ملح ناقص ... صامطة ..كثرتي الزرودية ..قللتي الزيت
رجل ينتقي ملابس لزوجته أو يختار لها هدية ...ولما تراها ...ما هذه الألوان ..ما هذا الشكل ...ما تعرفش تشري ... الخ
تلميذ يفعل المستحيل من أجل إفراح أبويه فيتلقى في المقابل صفعة توبيخ هذا مكان وفرحان بروحك
بالمختصر الإنتقاذ والتعليقات الهدامة وبعدها النفسي على الإنسان ( اليكم الخط )
 
صراحة لا أحبذ هذا النوع من الانتقاد أحبذ النقد البناء الذي تكون عليه المناقشة والحوار و الاستفادة من آراء الآخرين و يعود بالنفع على الآخرين و يكون اثاره ممتازة على مدى البعيد و القريب
 
قال إلياس:
صراحة لا أحبذ هذا النوع من الانتقاد أحبذ النقد البناء الذي تكون عليه المناقشة والحوار و الاستفادة من آراء الآخرين و يعود بالنفع على الآخرين و يكون اثاره ممتازة على مدى البعيد و القريب
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وآلغريب في آلأمر لا يساهم في إعداد آلسفرة وينتقد
سبحان آلله عدد ما خلق في آلسماء
سبحان آلله عدد ما خلق في آلأرض
سبحان آلله ما بين ذلك
 
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