تحية وأمنية ودعاء

يا أهل اللمة الكرام لكم مني تحية عطرة وسلام.



وإليكم مني عذب الحديث وطيب الكلام.



ولا أخفي أنني قد أحببت ناديكم هذا، وغدوت مدمنا عليه في بضعة أيام.



فأتمنى لكم في هذا اليوم المبارك أن تكونوا بخير وعافية.



وأدعو الله أن يحفظ بلادنا و سائر بلاد المسلمين، وينصرنا على من عادانا وظلمنا وينصر إخواننا في فلسطين. ويرحم موتاهم ويضمد جراحهم.



اللهم آمين آمين آمين.