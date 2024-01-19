تحية وأمنية ودعاء

طالب الخير

طالب الخير

:: عضو منتسِب ::
إنضم
12 جانفي 2024
المشاركات
32
نقاط التفاعل
39
النقاط
8
محل الإقامة
سيدي بلعباس
الجنس
ذكر
يا أهل اللمة الكرام لكم مني تحية عطرة وسلام.

وإليكم مني عذب الحديث وطيب الكلام.

ولا أخفي أنني قد أحببت ناديكم هذا، وغدوت مدمنا عليه في بضعة أيام.

فأتمنى لكم في هذا اليوم المبارك أن تكونوا بخير وعافية.

وأدعو الله أن يحفظ بلادنا و سائر بلاد المسلمين، وينصرنا على من عادانا وظلمنا وينصر إخواننا في فلسطين. ويرحم موتاهم ويضمد جراحهم.

اللهم آمين آمين آمين.
 
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