بلوشستان منسية

في الايام الاخيرة سمعنا بعض الاخبار السياسية بين ايران وباكستان . توتر سياسي ام عسكري صاحبتها استدعاءات وحوار بين اسلام اباد وطهران . وبالوهلة الاولى تعاطفنا مع الباكستان لعدم فهمنا ما الذي جرى لايران حتى تقوم بضرب تنظيم معادي لها داخل اراضي باكستان !! مع تجنب قوات الباكستان

دون احترام سيادتها فمن الطبيعي ان ترد بضرب الحرس الثوري لكن الذي حصل انها قصفت مواقع لتنظيم بلوشي ايضا معادي لها . وله مواقع عسكرية داخل ايران !! مع تجنب القوات الايرانية

وبالتالي فإن المستهدف هم البلوش .

كلا من التنظيمين من اهل السنة ! ومن قومية بلوشية . الاول يسمى (جيش العدل ) وله مواقع داخل اقليم بلوشستان في باكستان

والثاني يسمى (جيش تحرير بلوشستان) وله مواقع داخل كلا من افغانستان وايران ..

والدولتين تستخدمهم كاوراق ضغط

ايران وبعد احداث كرمان ومقتل ٨٠ مواطن بتفجيرين . قامت بضرب كل الجهات المعادية لها . هكذا وبدون تحقيق او دراسة. كرد اولي . فضربت مواقع لداعش شمال سوريا ثم ضربت الاكراد ومقر صهيوني وقنصلية امريكية شمال العراق ومن ثم ضربت (جيش العدل) المذكور .

ولم اتعاطف مع شمال سوريا لان الفصائل المتواجدة بتلك المنطقة لا تسيطر على ارض الواقع على شبر من المنطقة والتنظيمات الارهابية المتواجدة معهم تجول وتصول في (ادلب) ولا حكومة ولا تتظيم اداري ومتناحرين في بعضهم البعض .

كما اني لا اتعاطف مع الاكراد رغم تواجدهم في اربع دول ( تركيا وايران والعراق وسوريا) وكل جزء من الاربعة يطالب بالاستقلال والانفصال حتى انهم رغم انهم عرقيا احفاد (صلاح الدين) .لكنهم تبنو ايدولوجيات غربية ويسارية .وعلمانية ويعملون لصالح فلان ضد فلان ! فتارة ضد الاتراك وتارة ضد ايران وتارة يطالبون بانفصالهم عن العراق ويأمنون النفط السوري والعراقي للغرب !



اما البلوش فهم قومية محافظة ملتزمة لا يسمع صوتهم في البرلمان الايراني في طهران رغم ان الكثير منهم يعمل في الدولة او بجانب الحرس الثوري . و(الشبخ السني بصحبة الامام الشيعي) كما يقولون !

ومهمشين في باكستان رغم ما تملكه المنطقة من ثروات . و رغم استثمار الصين ل٤٧ مليار فهي جزء من خط الحرير .

اذ ان اقليم بلوشستان والذي يشكل جزء كبير منه داخل باكستان يقع في الجنوب الغربي اي يشمل كل السواحل على المحيط كما انه يتسع لداخل افغانستان وايران .

والبلوش هم النواة الاساسية للطالبان (الحزب الحاكم في افغانستان)

رغم هذا تستخدمهم الدول كاوراق ضغط للحفاظ على سيادتهم في المنطقة

ويحدث هذا في وقت نحن امس الحاجة لبذل الجهود الاسلامية للتعاضد ودعم القوى الفلسطينية في حربها في غزة .

الامر المزعج ان وزير الدفاع الصهيوني يجتمع ويتباحث الحرب مع نظرائه (بريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا)

ليستفيد من استشاراتهم على الاقل . لانه لا يعرف سوى الاجرام .

فلماذا لا تستطيع قياداتنا الفلسطينية بتباحث الحرب مع نظرائهم من( الجزائر والسودان وباكستان وايران) مثلا !

فهل واقع بلوشستان اليوم نتيجة يستحقونها ! وهل الحكومتين الباكستانية والايرانية غافلون عما يحدث في الشرق الاوسط حتى يفتحو جبهة قتال لا طائل منها !

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