تعادل متعب للجزاير ـ تحليل بسيط للمباراة

السلام عليكمالحقيقة لا اعلم على أي أساس اختار بلماضي تشكيلته الاساسيةلكن لا يمنع ذالك من بعض التحليل البسيطالحقيقة و من اللقاء الاول لاحظ الجميع غياب محرز بدنيافطيلة اللقاء الاول كان تأثيره سلبيا على الفريقو اضاع جل كراته فضلا على ان يصنع الفارق كما هو معهود منهايضا الجميع يعلم ان حالة فاغولي البدنية غير كاملة او غير جاهزةلمنافس قوي بدنيا مثل الخيول البوركينابيةالآن مع شايبي افضل لاعب في اللقاء الاول و الجاهز فنيا و بدنيالا اعلم على اي أساس بلماضي قررادخال محرز و كان الاجدى ادخال وناس او عمورة بدالهو على اي أساس اقحم فاغولي و كان الاجدى ادخال شايبيعلامة استفهام كبيرة تطرح