تعادل متعب للجزاير ـ تحليل بسيط للمباراة

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم
الحقيقة لا اعلم على أي أساس اختار بلماضي تشكيلته الاساسية
لكن لا يمنع ذالك من بعض التحليل البسيط
الحقيقة و من اللقاء الاول لاحظ الجميع غياب محرز بدنيا
فطيلة اللقاء الاول كان تأثيره سلبيا على الفريق
و اضاع جل كراته فضلا على ان يصنع الفارق كما هو معهود منه
ايضا الجميع يعلم ان حالة فاغولي البدنية غير كاملة او غير جاهزة
لمنافس قوي بدنيا مثل الخيول البوركينابية
الآن مع شايبي افضل لاعب في اللقاء الاول و الجاهز فنيا و بدنيا
لا اعلم على اي أساس بلماضي قرر
ادخال محرز و كان الاجدى ادخال وناس او عمورة بداله
و على اي أساس اقحم فاغولي و كان الاجدى ادخال شايبي
علامة استفهام كبيرة تطرح
الحقيقة لا اعلم على أي أساس اختار بلماضي تشكيلته الاساسية
لكن لا يمنع ذالك من بعض التحليل البسيط
الحقيقة و من اللقاء الاول لاحظ الجميع غياب محرز بدنيا
فطيلة اللقاء الاول كان تأثيره سلبيا على الفريق
و اضاع جل كراته فضلا على ان يصنع الفارق كما هو معهود منه
ايضا الجميع يعلم ان حالة فاغولي البدنية غير كاملة او غير جاهزة
لمنافس قوي بدنيا مثل الخيول البوركينابية
الآن مع شايبي افضل لاعب في اللقاء الاول و الجاهز فنيا و بدنيا
لا اعلم على اي أساس بلماضي قرر
ادخال محرز و كان الاجدى ادخال وناس او عمورة بداله
و على اي أساس اقحم فاغولي و كان الاجدى ادخال شايبي
علامة استفهام كبيرة تطرح