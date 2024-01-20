VAR اللمة على الـVAR و الحكم

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
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إنضم
7 أفريل 2015
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محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
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ذكر
الحقيقة علامة استفهام كبيرة
حول التحكيم الافريقي عموما و مع الجزاير على وجه الخصوص
و على مر التاريخ عانينا و ها نحن نعاني و باستعمال التكنولوجيا و الفار
قبل فترة عشنا فضايح غاساما و اقصاء منتخبنا من المونديال القطري
و كنا نعتقد انها الاخيرة لنتفاجأ ان التاريخ و يتكرر و الفضايح اصبحت عادة محمودة
لدى الكاف و لقجع و حكامها
لواصلوا شطحاتهم و يتجاوزوا كل الاعراف الرياضية
و ما شهدناه من مهازل للاسف مازال متواصلا , حيث يعمد الحكم على غظ طرفه على كل ما هو في صالح الجزاير
و يتعمد حكام الفار اظهار الصور التي تطمس جرمهم بل و احيانا لا يعيدون اللقطات
و ان عادوها فمن زوايا ميتة
لكن الصور تفضح هته المؤامرة
إليكم الصور التي هي أبلغ من كل تعبير
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التحكيم في افريقيا صفر همه المال لا غير هذه وجه نظري كم حرم الجزائر من عدة أهداف في هذه الدورة
تونس خاسرة بهدف على منتخب مالي
 
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