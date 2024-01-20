VAR اللمة على الـVAR و الحكم

الحقيقة علامة استفهام كبيرةحول التحكيم الافريقي عموما و مع الجزاير على وجه الخصوصو على مر التاريخ عانينا و ها نحن نعاني و باستعمال التكنولوجيا و الفارقبل فترة عشنا فضايح غاساما و اقصاء منتخبنا من المونديال القطريو كنا نعتقد انها الاخيرة لنتفاجأ ان التاريخ و يتكرر و الفضايح اصبحت عادة محمودةلدى الكاف و لقجع و حكامهالواصلوا شطحاتهم و يتجاوزوا كل الاعراف الرياضيةو ما شهدناه من مهازل للاسف مازال متواصلا , حيث يعمد الحكم على غظ طرفه على كل ما هو في صالح الجزايرو يتعمد حكام الفار اظهار الصور التي تطمس جرمهم بل و احيانا لا يعيدون اللقطاتو ان عادوها فمن زوايا ميتةلكن الصور تفضح هته المؤامرةإليكم الصور التي هي أبلغ من كل تعبير