جميع أجزاء سلسلة الطبخ: ماذا ستطبخين اليوم سيدتي..انستي...

فريد أبوفيصل
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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أشهر مواضيع الطبخ في المنتدى
أشهر مواضيع الطبخ في المنتدى
ماذا ستطبخين اليوم سيدتي..انستي
مادا ستطبخين اليوم اختي!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
السلا م عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم عندي اقتراحاخواتي العزيزات تفضلووووو... همنا الوحيد نحن النساء هو السؤالوتتكررنفس القصة لذلك فكرت في فكرة اتمتى ان تعجبكن كل سيدةاو فتاة تخبرنا ماذا طبخت اليوم للغذاء والعشاء او ماذا ستطبخ.ok? مثلا: الطبق الرئيسي- السلطة-الحلو...
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تابع مادا ستطبخين اليوم اختي (2)اااااااااااااااااااا
السلا م عليكم ورحمة الله وبركاته ملاحظة الموضوع تابع نظرا كثرة الصفاحات والرابط هو http://4algeria.com/vb/showthread.php?t=179943&page=219 اليوم عندي اقتراحاخواتي العزيزات تفضلووووو... همنا الوحيد نحن النساء هو السؤالوتتكررنفس القصة لذلك فكرت في فكرة اتمتى ان تعجبكن كل سيدةاو فتاة تخبرنا...
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ماذا ستطبخين اليوم سيدتي..انستي..../الجزء الثاني/
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي بما انو الصفحات في البيت الاخر كثرو( الله يبارك) قررت بعد اذنكم نفتحلكم بيت جديدفمرحبا بيكم في بيتكم اكيد هنا راح نحطو صور ووصفات طبخاتنا وحلوياتنا ووو لايمنع ذلك من نصائح وارشادات مطبخية من كل الاخوات لتعم الفائدة بحول الله...
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ماذا ستطبخين اليوم سيدتي..انستي..../الجزء الثالث
نضرا لكثر الصفحات اردت فتح جزء جديد من الموضوع مادا تطبخين اليوم سيدي الفاضلة تفضلنا الى هنا :sheer:
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ماذا ستطبخين اليوم سيدتي..انستي..../الجزء الثالث
نضرا لكثر الصفحات اردت فتح جزء جديد من الموضوع مادا تطبخين اليوم سيدي الفاضلة تفضلنا الى هنا :sheer:
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ماذا ستطبخين اليوم سيدتي الجزء 2
السلام عليكم غدايا اليوم كان شخشوخة الظفر صح غداواتكم يا بنات:sheer:
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ماذا ستطبخين اليوم سيدتي الجزء 2
السلام عليكم غدايا اليوم كان شخشوخة الظفر صح غداواتكم يا بنات:sheer:
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ماذا ستطبخين اليوم سيدتي الجزء 4
السلام عليكم عشايا اليوم بوراك وبيون وسلاطة خيار صح عشاكم كامل
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ماذا ستطبخين اليوم سيدتي
السلام عليكم اخواتي في الله اشتقنالكم واشتقنا للمتنا وجمعتنا الطيبة وطبعا لا يحلى منتدى الطبخ الا بهذا الموضوع الذي جمعنا وعرفنا ببعض .. واش طيبتوا اطباق جديدة كي راحت اللمة :crying_1:.. وواش راكم تطيبوا:angel:
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ماذا ستطبخين اليوم سيدتي الجزء الســـ6ــادس
بسم الله الرحمان الرحيم بسـم الله نفتتحو الجزء الســـ6ــادس على بركة الله نقدملكم غدايا المتواضع اتفضلو البنات
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ماذا ستطبخين اليوم سيدتي الجزء 7
بسم الله الرحمان الرحيم نفتحوا جزء 7 على بركة الله
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ماذا ستطبخين اليوم سيدتي
بعد انتهاء شهر رمضان نعود لنواصل معا فى موضوعنا ماذا ستطبخين اليوم سيدتي :sheer:
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ماذا ستطبخين اليوم سيدتي الجزء8
عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير نفتحوا جزء 8 على بركة الله
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ماذا ستطبخين اليوم سيدتي الجزء9
السلام عليكم من كثرة تعدد الصفحات تفضلوا نفتحوا جزء9 على بركة الله
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ماذا ستطبخين سيدتي ......الجزء العاشر
بسم الله الرحمن الرحيم اذا تسمحولي بنيابة عن كل شيفات وطبخات وفنانات اللمة نفتتح على بركة الله الجزء العاشر ومصادفة يكون يوم عاشوراء اكيد راح نتبادل الخبرات والنصائح المطبخية ونتعرف على اكلاتكم التقليدية والعصرية كيما عودتونا على بركة الله وتوفيقه نبدا
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ماذا ستطبخين سيدتي ......الجزء الحادي عشر
بسم الله الرحمن الرحيم على بركة الله نفتح الجزء الحادي عشر
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ماذا ستطبخين سيدتي .......الجزء الثاي عشر
بسم الله الرحمان الرحيم نفتح على بركة الله الجزء الثاني عشر من ماذا ستطبخين سيدتي
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ماذا ستطبخين سيدتي انستي .........الجزء الثالث عشر
بسم الله نفتتح جزء جديد من موضوع مادا تطبخين اليوم سيدتي الفاضلة :sheer:
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ماذا ستطبخين اليوم سيدتي الجزء ال 14
بسم الله والف مبرووك افتتاح المنتدى وعودة اللمة من جديد نفتتح على بركة الله الجزء الرابع عشر من تجمع طباخات اللمة باطباقهن الحصرية المعتادة وان شاء الله اخر الانقطاعات :sheer::sheer::sheer: اليوم طيبت كبدة مشرملة سخفتني فيها ايمان27
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ماذا ستطبخين اليوم سيدتي..انستي..../الجزء 16/
الصفحات في البيت الاخر كثرو( الله يبارك) قررت بعد اذنكم نفتحلكم بيت جديدفمرحبا بيكم في بيتكم ولكن حبييت نهز معايا هدا اليوم خدمت المسمن المعسل وصورتلكم الخطوات بالشرح المفصل كما طلبو مني العزيزات على قلبي أولا نعجن عجينة المسمن مليح ونعملها كويرات صغاار ونخليها ترتاح بعدها نحل كويرة...
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