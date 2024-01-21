جميع أجزاء سلسلة الطبخ: ماذا ستطبخين اليوم سيدتي..انستي...

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
8,401
الحلول
4
نقاط التفاعل
13,502
النقاط
2,156
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أشهر مواضيع الطبخ في المنتدى



ماذا ستطبخين اليوم سيدتي..انستي


Fresh Vegetables Cooking GIF by Digital Info

الفهرس:

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مادا ستطبخين اليوم اختي!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

السلا م عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم عندي اقتراحاخواتي العزيزات تفضلووووو... همنا الوحيد نحن النساء هو السؤالوتتكررنفس القصة لذلك فكرت في فكرة اتمتى ان تعجبكن كل سيدةاو فتاة تخبرنا ماذا طبخت اليوم للغذاء والعشاء او ماذا ستطبخ.ok? مثلا: الطبق الرئيسي- السلطة-الحلو...
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تابع مادا ستطبخين اليوم اختي (2)اااااااااااااااااااا

السلا م عليكم ورحمة الله وبركاته ملاحظة الموضوع تابع نظرا كثرة الصفاحات والرابط هو http://4algeria.com/vb/showthread.php?t=179943&page=219 اليوم عندي اقتراحاخواتي العزيزات تفضلووووو... همنا الوحيد نحن النساء هو السؤالوتتكررنفس القصة لذلك فكرت في فكرة اتمتى ان تعجبكن كل سيدةاو فتاة تخبرنا...
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ماذا ستطبخين اليوم سيدتي..انستي..../الجزء الثاني/

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي بما انو الصفحات في البيت الاخر كثرو( الله يبارك) قررت بعد اذنكم نفتحلكم بيت جديدفمرحبا بيكم في بيتكم اكيد هنا راح نحطو صور ووصفات طبخاتنا وحلوياتنا ووو لايمنع ذلك من نصائح وارشادات مطبخية من كل الاخوات لتعم الفائدة بحول الله...
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ماذا ستطبخين اليوم سيدتي..انستي..../الجزء الثالث

نضرا لكثر الصفحات اردت فتح جزء جديد من الموضوع مادا تطبخين اليوم سيدي الفاضلة تفضلنا الى هنا :sheer:
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ماذا ستطبخين اليوم سيدتي..انستي..../الجزء الثالث

نضرا لكثر الصفحات اردت فتح جزء جديد من الموضوع مادا تطبخين اليوم سيدي الفاضلة تفضلنا الى هنا :sheer:
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ماذا ستطبخين اليوم سيدتي الجزء 2

السلام عليكم غدايا اليوم كان شخشوخة الظفر صح غداواتكم يا بنات:sheer:
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ماذا ستطبخين اليوم سيدتي الجزء 2

السلام عليكم غدايا اليوم كان شخشوخة الظفر صح غداواتكم يا بنات:sheer:
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ماذا ستطبخين اليوم سيدتي الجزء 4

السلام عليكم عشايا اليوم بوراك وبيون وسلاطة خيار صح عشاكم كامل
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ماذا ستطبخين اليوم سيدتي

السلام عليكم اخواتي في الله اشتقنالكم واشتقنا للمتنا وجمعتنا الطيبة وطبعا لا يحلى منتدى الطبخ الا بهذا الموضوع الذي جمعنا وعرفنا ببعض .. واش طيبتوا اطباق جديدة كي راحت اللمة :crying_1:.. وواش راكم تطيبوا:angel:
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ماذا ستطبخين اليوم سيدتي الجزء الســـ6ــادس

بسم الله الرحمان الرحيم بسـم الله نفتتحو الجزء الســـ6ــادس على بركة الله نقدملكم غدايا المتواضع اتفضلو البنات
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ماذا ستطبخين اليوم سيدتي الجزء 7

بسم الله الرحمان الرحيم نفتحوا جزء 7 على بركة الله
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ماذا ستطبخين اليوم سيدتي

بعد انتهاء شهر رمضان نعود لنواصل معا فى موضوعنا ماذا ستطبخين اليوم سيدتي :sheer:
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ماذا ستطبخين اليوم سيدتي الجزء8

عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير نفتحوا جزء 8 على بركة الله
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ماذا ستطبخين اليوم سيدتي الجزء9

السلام عليكم من كثرة تعدد الصفحات تفضلوا نفتحوا جزء9 على بركة الله
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ماذا ستطبخين سيدتي ......الجزء العاشر

بسم الله الرحمن الرحيم اذا تسمحولي بنيابة عن كل شيفات وطبخات وفنانات اللمة نفتتح على بركة الله الجزء العاشر ومصادفة يكون يوم عاشوراء اكيد راح نتبادل الخبرات والنصائح المطبخية ونتعرف على اكلاتكم التقليدية والعصرية كيما عودتونا على بركة الله وتوفيقه نبدا
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ماذا ستطبخين سيدتي ......الجزء الحادي عشر

بسم الله الرحمن الرحيم على بركة الله نفتح الجزء الحادي عشر
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ماذا ستطبخين سيدتي .......الجزء الثاي عشر

بسم الله الرحمان الرحيم نفتح على بركة الله الجزء الثاني عشر من ماذا ستطبخين سيدتي
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ماذا ستطبخين سيدتي انستي .........الجزء الثالث عشر ‏

بسم الله نفتتح جزء جديد من موضوع مادا تطبخين اليوم سيدتي الفاضلة :sheer:
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ماذا ستطبخين اليوم سيدتي الجزء ال 14

بسم الله والف مبرووك افتتاح المنتدى وعودة اللمة من جديد نفتتح على بركة الله الجزء الرابع عشر من تجمع طباخات اللمة باطباقهن الحصرية المعتادة وان شاء الله اخر الانقطاعات :sheer::sheer::sheer: اليوم طيبت كبدة مشرملة سخفتني فيها ايمان27
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ماذا ستطبخين اليوم سيدتي..انستي..../الجزء 16/

الصفحات في البيت الاخر كثرو( الله يبارك) قررت بعد اذنكم نفتحلكم بيت جديدفمرحبا بيكم في بيتكم ولكن حبييت نهز معايا هدا اليوم خدمت المسمن المعسل وصورتلكم الخطوات بالشرح المفصل كما طلبو مني العزيزات على قلبي أولا نعجن عجينة المسمن مليح ونعملها كويرات صغاار ونخليها ترتاح بعدها نحل كويرة...
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الجزء الــــ18 من ماذا ستطبخين اليوم

صحا عيدكم وكل عام وانتم بالف خير عضوات وزائرات ورواد منتدى المطبخ اللماوي فات رمضان وفات العيد ورجعنا لواش نطيب في الغدا وواش ندير للعشا .. حرنا واحترنا لكن مع هذا الموضوع نسهلو على بعضانا هذا غدايا اليوم درت بيتزا
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الجزء الــــ18 من ماذا ستطبخين اليوم

صحا عيدكم وكل عام وانتم بالف خير عضوات وزائرات ورواد منتدى المطبخ اللماوي فات رمضان وفات العيد ورجعنا لواش نطيب في الغدا وواش ندير للعشا .. حرنا واحترنا لكن مع هذا الموضوع نسهلو على بعضانا هذا غدايا اليوم درت بيتزا
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ماذا ستطبخين اليوم سيدتي انستي الجزء22

بسم الله نبدأ على بركة الله جزء جديد من موضوعنا طبعا الا هو ماذا ستطبخين سيدتي انستي دائما مع الجديد من المطبخ بنات اللمة الجزائرية ماهي ايام قلائل ونحتفل بعيدها السابع تفضلو حبيباتي الى ركنكم المفضل دائما المطبخ :regards01:
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الجزء الـســــــ27 ـابع والعشرون من ماذا ستطبخين اليوم

بسم الله الرحمان الرحيم تفضلواااا :p على بركة الله نفتتح الجزء ال 27 ان شاء الله يكون عامر بالاطباق الشهية ---- ليوم درت شوفلور وخبز الدار اللهم ادمها نعمة واحفظها من الزوال :-r كل الشكر للغالية றĭṩṤ❤Ṡoşσ على التصاميم:love01:
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الجزء الـثــــ28 ـامن والعشرون من ماذا ستطبخين اليوم

بسم الله الرحمان الرحيم البنات هزو فراشطكم ومغارفكم وزيدو قصاعينكم رانا راحلين ادخلو بالربح والهنا المطبخ مطبخكم ونتوما اهلو الجزء الـثــــــ28 ـامن والعشرون من ماذا ستطبخين اليوم
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ماذا ستطبخين سيدتي ...انستي جزء'''31''''

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيت نفتح موضوع جديد نكملو فيه مشوار كوزنيتنا وطياباتنا اليومية:up: ========== اليوم قفل وليدي موح عامه الثالث لعقوبة لل100 ان شاء الله هذه كانت قعدة بيني وبين عايلتي الصغيرة فقط :-r موووح ينفففففخ ويعاود;) هذا واش شراتلو لميسو غدايا كان تطبيق لمربعات شفلور...
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ماذا ستطبخين اليوم سيدتي انستي الجزء 32

يسر ادارة منتدى اللمة الجزائرية ومشرفات المطبخ تكريم العضوة المميزة somo-81ا على جهودها المبذولة في ركن المطبخ وتحديدا هذا الموضوع باجزاءه المتسلسلة نتقدم بتهانينا لها على تفاعلها ونشاطها المميز فتقبلي منا هذا التكريم المتواضع مع تمنياتنا لك بكل التوفيق في حياتك نتمنى أن يكون هذا الوسام...
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ماذا ستطبخين اليوم سيدتي انستي الجزء **34 **

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رواد موضوع الكوزينة اليومي ان شاء الله تكونو بخير وجمعة مباركة على الجميع انا الحق جاية نعاتبكم ونعاتب نفسي على الركود اللي سكن في الكوزينة وحلف ما يخرج خخخخ مانفع بخور ما نفعو دعاوي:d قلت نبدلو العتبة عسى ولعل يطير علينا التفنيين ونرجعوا كيما كنا ايا جبت...
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ماذا ستطبخين اليوم سيدتي انستي الجزء **35 **

بسم الله على بركت الله نفتتح موضوع جديد من مادا ستطبخين اليوم سيدتي انستي الجزء 35 يالله نشاط حيوية نسترجع ايامنا لي فاتت لي كنا قبل ماينتهي الاسبوع نصل الى الصفحة 100 الحمد لله مزالنا وقفين برجوع العضوات الى المطبخ وانضمام عضوات ايضا الى المطبخ اليكم الخط مع الافتتاحية
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ماذا ستطبخين اليوم سيدتي انستي الجزء **36 **

بسم الله الرحمان الرحيم حدة وعائلتها :d هيا نبدلو كوزينة جديدة ونرحلو في الليل باه ما يحسدوناش;) رتبو ماعنكم حطو مايداتكم فرغو ثلاجاتكم وغدوانهار جديد وطبخات جدد مع فحلات وشاطرات اللمة :regards01: مشكورة ميس سوسو
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ماذا ستطبخين اليوم سيدتي انستي الجزء37

باسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بيمك لبنات في كوزينتنا الجديدة انشا الله ماتبردوش هنا راني درت حسابي وشريت كلش ههه سلالالالامي للجميع هاي الطمينة عاودتها شربت بيها القهوة الصباح وهادي البيزا للفطور وهادي تاع لولاد رايحة طيب
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ماذا ستطبخين انستي سيدتي الجزء39

دختكم بالورد يا الوردات مرحبا بيكم في داري و في كوزينتي وما تحسبوهاش عليا هذي المرة لبنات هربو:d باه يديرو الميناج لكوزيناتهم وانا لسقوها فيا جبتلكم داري و كوزينتي هكذاك والله كيما دخلت من الخدمة كيما صورتلكم هزيت الكاميرا و طك طك سامحوني هيا اتفضلو معايا لداري هذي كي تدخلو من الباب اتفضلو...
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ماذا ستطبخين اليوم سيدتي انستي الجزء40

طلب مني الأخ معتز فتح الجزء 40 بإسمه وهذه رسالته لكنَّ ^_^ معتــــــز اللمـــــة أمهتنا اخوتنا الطيبين مرحبا بيكم في كوزنتنا راهي ترحب بيكم وإن شاء الله تعجبكم يارب أتمنى لكم التوفيق في صفحتنا المخصصة للجزء 40 وربي يحفظكم ويعيشلكم أولادكم وربي يعطيكم ما تتمنوا يارب...
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ماذا ستطبخين اليوم سيدتي انستي الجزء41

مرحبا بكم في منزلي ان شاء الله تقضيو معايا وقت ممتع وجميل مع الكثير من الوصفات والاطباق الرائعة من كل الغاليات بصح ان نقوللكم من ضرك هاذ الاشغال كامل مانديرهاش انا نتوما ديرهم باش تكون عارفين ههههههههههه مرحبا بيكم جوزو هاذا صالوني وهذا المطبخ لي رايحين تقعدو فيه بزاف طبخ وتسياق...
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ماذا ستطبخين اليوم آنستي، سيدتي؟ **42**

بالمسك والعنبر بالورود والرياحين بالصلاة والسلام على اشرف الخلق نفتتح على بركة الله مطبخ لماوي جديد في طبعته 42 لمزيد من الابداع مزيد من التألق مزيد من الرفقة الطيبة والوجوه النيرة وتبقى عائلةالمطبخ في تزايد مستمر بالطباخات الماهرات وكذلك ببراعم اللمة لا حرمناك يالمتنا العزيزة...
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ماذا ستطبخين آنستي, سيدتي الجزء43؟

السلام عليكم و رحمة الله اولا نشكر اختنا خيرة على حسن ضيافتها لينا و ان شاء الله نعاودو الزيارة مرة اخرة و بسم الله نفتتحو جزء جديد من مطبخ بيتي و انشاء الله يكون جزء مليح و تكون قعدة حلوة كيما عودتونا دائما مرحبا بيكم و هاذي بعض اطباقي بعضها من الارشيف و البعض ماعندهمش...
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ماذا ستطبخين آنستي/ سيدتي / الجزء (44)

بسم الله الرحمان الرحيم دخلت لقيتكم راقدين قلت نبدللكم العتبة :p:d نشكرو سارة على الضيافة الكريمة في مطبخها الجميل وكنتم شاطرات وفحلات من طبيخ وغسيل لماعن وتسياق الله يبارك عليكم :);) تفضلو انا جبتلكم تحلية خليكم انيقات يا نحلات :d:-r
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ماذا ستطبخين اليوم سيدتي انستي الجزء45 الكل راهو معروض عندي

السلام عليكم حبيباتي اليوم جيت وجبتلكم الجديد نتاعي اللي هو عيد ميلاد بنتي ريناد البارح قفلت عام حبوبتي الصغيرونة وحبيت نفتح الكوزينة بمناسبة سعيدة فرحنا البارح بزاف و حبيتكم تشاركوني الفرحة لانكم خواتاتي في الله و احبكم في الله وربي شاهد بلي حبيت نحظركم يالوحدة و كل وحدة باسمها دووووووووون...
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وصفات الأخوات من ماذا ستطبخين سيدتي

مساء الخيرات عليكم لبنات هذا اول موضوع ليا حبيت ندير هاذ الصفحة باش نديرو فيها الوصفات ليحطوهم الأخوات في ماذا ستطبخين اليوم باش ميتبحروش مع الصفحات ساعات يحطو وصفات هايلين بصح منلقاوهمش :( ان شاء الله هاد الصفحة نلمو فيها كامل الوصفات ويسهل لأي وحدة البحث عليهم :-r وأي وحدة فيكم تلقى...
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جميع وصفات عضوات ماذا ستطبخين اليوم سيدتي

السلام عليكم اخواتي الفاضلات ليوم ظهرتلي فكرة لي هيا انا نجمعو جميع وصفات عضوات ماذا ستطبخين اليوم سيدتي هنا باش متروحش وصفاتهم الرائعة بين الصفحات نتاع الاجزاء ولي تحب تشوف اي وصفة كتبتها عضوة تلقاها هنا في هاذا الموضوع خطراه كاينين بزاف لي يحبو يطبقو وصفات نتاع لبنات ويظلو يحوسو بين الصفحات...
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ماذا ستطبخين اليوم سيدتي ..الجزء ال50 .

السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بيكم في الكوزينة اللي تلم طباخات اللمة اللي مرة ترقد ومرة تنشط بصح ماتموتش بربي ان شاء الله :d مادامنا حيين راهي حية معانا ولكن اليوم مش اي يوم :-r اليوم يصادف زواج الغالية على القلب وتوأم الروح المشرفة عفاف الجزائرية كل عبارات التهنئة لا تكفيها وكل عضوة...
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ماذا ستطبخين اليوم سيدتي آنستي ..الجزء 51

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ماذا ستطبخين أنستي سيّدتي الجزء 56^^

اعضـــــــــآء / زوآر منتدى اللمة الجزآئرية مرحبا بكم في جزء جديد من ماذا ستطبخين أنستي سيّدتي الجزء 56 هذوما بعض من اطباقي وهذيا حلوى ان شاء الله تحلى ايامنا وايامكم :love01:
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ماذا ستطبخين أنستي سيّدتي الجزء 57

نرحب بكن أخواتي الغاليات في الجزء السابع والخمسين من موضوع .. ( ماذا ستطبخين آنستي سيّدتي ) وسأفتتحها ببعض أطباق الغاليات في الموضوع السابق سأبدأ بسم الله .. ... ننتظر المزيد من إبداعاتكن أخواتي الغاليات فما شاء الله...
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ماذا ستطبخين أنستي سيّدتي الجزء 58 ^^

اعضـــــــــآء / زوآر منتدى اللمة الجزآئرية مرحبا بكم في جزء جديد من ماذا ستطبخين أنستي سيّدتي الجزء 58 ^^
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ماذا ستطبخين أنستي سيّدتي الجزء 60^_^

اعضـــــــــآء / زوآر منتدى اللمة الجزآئرية ماذا ستطبخين أنستي سيدتي نتمنى لكـــــم احلى الأوقآت وأجمل اللحظـــــآت في كوزينتنآ ~ الجزء60 ~ مع وصفــــآت جديدة، واطبــــــآق متميزة باذن الله ومن ابداعكن انتن وهآدي بعض الأطبآق من أرشيفي :d
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ماذا ستطبخين أنستي سيّدتي الجزء [61]^_^

اعضـــــــــآء / زوآر منتدى اللمة الجزآئرية ماذا ستطبخين أنستي سيدتي نتمنى لكـــــم احلى الأوقآت وأجمل اللحظـــــآت في كوزينتنآ ~ الجزء61 ~ مع وصفــــآت جديدة، واطبــــــآق متميزة باذن الله ومن ابداعكن انتن هذو حلويات لعيد الفطر كل عام وانتم بالف خير قرن غزال مسكر صابلي بالشوكولا...
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ماذا ستطبخين اليوم آنستي سيدتي والجزء 62

نرحب بسيدات وآنسات المطبخ اللماوي من جديد ومع عدد جديد نفتتحه نرحب بأطباقكن وأشهى طبخاتكن مرحبا بيكم هذه بعض أطباقي للتذكير : كل من تنشط في هذا العدد تتحصل على شهادة شرفية تكريما لها
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ماذا ستطبخين اليوم آنستي سيدتي والجزء 63

نرحب بسيدات وآنسات المطبخ اللماوي من جديد ومع عدد جديد نفتتحه ماذا ستطبخين اليوم آنستي سيدتي والجزء 63 نرحب بأطباقكن وأشهى طبخاتكن مرحبا بيكم هذه بعض أطباقي وسلاطة ديسار مقشقشة في انتظاري تفاعلكن
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ماذا ستطبخين اليوم آنستي سيدتي والجزء 64

http://4algeria.com/forum/threads/455799/ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله نرحب بكم في العدد الجديد من ماذا ستطبخين اليوم آنستي سيدتي بالتوفيق أحبتي في الله ننتظر مشاركاتكم على أحر من الجمر إن شاء الله سأشارك...
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ماذا ستطبخين اليوم آنستي سيدتي في كوزينة اللمة العدد 65

أهلا وسهلا بأخواتنا اللماويات نرحب بكن في العدد رقم 65 الذي نضع فيه اشهى اطباقنا الجزائرية المتنوعة والعربية المتنوعة ايضا ان شاءالله عتبة مبروكة علينا اجمعين ربي يدوم لمتنا الحلوة افتتح العدد ببعض من الاطباق لطباخات اللمة الرائعات ملاحظة : العضوة التي تنشط في...
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ماذا ستطبخين أنستي سيّدتي الجزء 66^^

اعضـــــــــآء / زوآر منتدى اللمة الجزآئرية ماذا ستطبخين أنستي سيدتي ^^ نتمنى لكـــــم احلى الأوقآت وأجمل اللحظـــــآت في كوزينتنآ ~ الجزء 66~`~ مع الوصفا`ت جديدة ، و اطباق متميزة بإذن الله ومن ابداعكن انتن ^^ ، نعرف حباباتي شاطرات الله يبارك ^_^ و هادو اطباقي من الارشيفي ^^...
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ماذا ستطبخين أنستي سيّدتي الجزء 67

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعضـــــــــآء / زوآر منتدى اللمة الجزآئرية ماذا ستطبخين أنستي سيدتي ^^ نتمنى لكـــــم احلى الأوقآت وأجمل اللحظـــــآت في كوزينتنآ ~ الجزء 67~`~ مع الوصفا`ت جديدة ، و اطباق متميزة بإذن الله نفتح الكوزينة على بركة الله بحلويات العيد البسيطة نتمنى تعجبكم
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ماذا ستطبخين أنستي سيّدتي الجزء 68

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعضـــــــــآء / زوآر منتدى اللمة الجزآئرية ماذا ستطبخين أنستي سيدتي ^^ نتمنى لكـــــم احلى الأوقآت وأجمل اللحظـــــآت في كوزينتنآ ~ الجزء 68~`~ مع الوصفا`ت جديدة ، و اطباق متميزة بإذن الله نفتح الكوزينة على بركة الله بحلوة الصابلي البسيطة لي حضرتها البارح...
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ماذا ستطبخين أنستي سيّدتي الجزء 69

السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ اعضـــــــــآء / زوآر منتدى اللمة الجزآئرية ماذا ستطبخين أنستي سيدتي ^^ نتمنى لكـــــم احلى الأوقآت وأجمل اللحظـــــآت في كوزينتنآ اللماوية ~ الجزء 69~`~ مع الوصفا`ت جديدة ، و اطباق متميزة بإذن الله العضوة التي تشارك بأكبر عدد ممكن من...
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ماذا ستطبخين اليوم آنستي سيدتي الجزء 70

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بسيدات وآنسات المطبخ اللماوي من جديد ومع عدد جديد نفتتحه ماذا ستطبخين اليوم آنستي سيدتي الجزء 70 نرحب بأطباقكن وأشهى طبخاتكن مرحبا بيكم هذه بعض أطباقي ننتظر تفاعلكم..! سلام عليكم..
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ماذا ستطبخين سيدتي انستي العدد 71

غسلت لماعن ونظفت الكوزينة ورجعت جديدة :love::love::love: نفتتح على بركة الله كوزينة جديدة نرحب بأطباقكن وأشهى طبخاتكن العضوة التي تشارك بأكبر عدد ممكن من الاطباق خلال العدد ستنال هذا الوسام في انتظار اطباقكن اخواتي
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ماذا ستطبخين اليوم آنستي سيدتي الجزء 72

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ة سهلا بكم اعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية نرحب بسيدات وآنسات المطبخ اللماوي من جديد ومع عدد جديد نفتتحه ماذا ستطبخين اليوم آنستي سيدتي الجزء 72 نرحب بأطباقكن وأشهى طبخاتكن مرحبا بيكم هذه بعض اطباقي لرمضان العضوة الأكثر مشاركة تتحصل...
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ماذا ستطبخين سيدتي آنستي العدد 73 (شاركينا تحضيراتك وأطباقك في عيد الأضحى المبارك)

نرحب بكم أبناء وبنات اللمة الجزائرية مع عدد جديد من كوزينتنا اللماوية والعدد 72 . هاذي بعض من اطباقي بروفا لعيد الاضحى المبارك ?? اتمنى ان تشاركونا باطباقكم. العضوة الأكثر مشاركة تتحصل على الوسام ...
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ماذا ستطبخين انستى سيدتى في العدد 74

اسعد بفتح موضوع ماذا ستطبخين سيدتى انستى في عدده 74 ضمن مطبخ اللمة الجزائرية سنتشارك نحن اللماوييون في التعريف عن اطباقنا التى سنحضرها نرجوو ان يجد هذا العدد تفاعلا من من طرف بنات واولاد...
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ماذا ستطبخين انستى سيدتى في العدد 75

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اولا اتقدم بالشكر للمشرفة @السلطانة على تسليمها لي المفتاح الخامس والسبعين لفتح العدد الجديد الخاص بالاطباق المطبخية بمختلف أنواعها عصرية كانت ام تقليدية ، طبخ وحلويات وتحليات ،،،الخ منتدى اللمة الجزائرية يرحب...
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ماذا ستطبخين اليوم سيدتي انستي الجزء 76

أهلا وسهلا برائدات وروّاد منتدى الطبخ اللماوي نرحب بكم في عدد جديد من المطبخ اللماوي يالله نشاط حيوية نفتتح الكوزينة اللماوية بأطباق من تحضير اللماويات : لأكثر المشاركات في العدد وسام
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ماذا ستطبخين انستى سيدتى ؟؟😃😃 العدد 77

اهلا وسهلا ومرحباا رواد وزوار واعضاء منتدى منتدى اللمة الجزائرية اليوم سنقوم بافتتاح العدد السادس والسبعون من سلسلة ماذا ستطبخين انستى سيدتى بحيث في هذا الصرح سنتشارك اجمل والذ ما ستعده اناملكن الجميلة نشاط ياجميلات على بركة الله نفتتح العدد ببعض اصناف الحلوياات...
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ماذا ستطبخين اليوم آنستي سيدتي العدد 78 كوزينة اللمة الجزائرية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكن اخواتنا واخوتنا الكرام في عدد جديد من شاركونا اطباقكم الشهية اكثر المشاركات في هذا العدد ستتحصلن على وسام الموضوع. في انتظاركم
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ماذا ستطبخين اليوم آنستي سيدتي العدد 79

أهلا وسهلا برائدات وروّاد منتدى الطبخ اللماوي نرحب بكم في عدد جديد من المطبخ اللماوي وصاحبة اكبر عدد من المشاركات ستتحصل على الوسام الاتى في انتظار تفاعلكن
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ماذا ستطبخين انستى __سيدتى؟؟ 🤔🤔 العدد 80

أّلَسِـلَأّمً عٌلَيِّکْمً وٌرحًمًةّأّلَلَهّـ وٌبًرکْأّتٌـهّـ لَمًأّوٌيِّيِّنِ لَمًأّوٌيِّأّتٌـ مًنِوٌريِّنِ أّلَرکْنِ يِِّّسِـعٌدٍنِأّ أّلَأّعٌلَأّنِ عٌنِ أّفُـتٌـتٌـأّحً أّلَعٌدٍدٍ 80 مـن ~~مـآذآ ستطبخين انستى سيدتى ~~ صـآحب‏‏هہ آگبر عدد مـن آلمـشـآرگآت تتحصـل على وسـآمـ آلعدد فيما يلي صور...
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ماذا ستطبخين سيدتي آنستي؟ العدد 81

اعضـــــــــآء / زوآر منتدى اللمة الجزآئرية ماذا ستطبخين أنستي سيدتي ^^ نتمنى لكـــــم احلى الأوقآت وأجمل اللحظـــــآت في كوزينتنآ اللماوية ~ الجزء 81~`~ مع الوصفا`ت جديدة ، و اطباق متميزة بإذن الله العضوة التي تشارك بأكبر عدد ممكن من الاطباق خلال العدد ستنال هذا الوسام نفتح الكوزينة...
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ماذا ستطبخين سيدتي آنستي؟ العدد 82

اعضـــــــــآء / زوآر منتدى اللمة الجزآئرية ماذا ستطبخين أنستي سيدتي ^^ نتمنى لكـــــم احلى الأوقآت وأجمل اللحظـــــآت في كوزينتنآ اللماوية ~ الجزء 81~`~ مع الوصفا`ت جديدة ، و اطباق متميزة بإذن الله العضوة التي تشارك بأكبر عدد ممكن من الاطباق خلال العدد ستنال هذا الوسام نفتح الكوزينة...
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كوزينة اللمة الجزائرية في شهر رمضان{ماذا ستطبخين سيدتي آنستي?}العدد 83

السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم زوار و اعضاء منتدى اللمة الجزائرية أهلا وسهلا بكم في كوزينة اللمة الرمضانية للأطباق الرمضانية تقبل الله صيامكم واسعد ايامكم وكل عام وانتم بخير [كوزينة اللمة في شهر الخير تجمعنا ]
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العدد الحالي:
Chef Cooking GIF by The Drew Barrymore Show


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ماذا ستطبخين انستى سيدتى العدد 87 ??

أّلَسِـلَأّمً عٌلَيِّکْمً وٌرحًمًةّأّلَلَهّـ وٌبًرکْأّتٌـهّـ 🙋🙋🙋🙋 لَمًأّوٌيِّيِّنِ لَمًأّوٌيِّأّتٌـ مًنِوٌريِّنِ أّلَرکْنِ يِِّّسِـعٌدٍنِأّ أّلَأّعٌلَأّنِ عٌنِ أّفُـتٌـتٌـأّحً أّلَعٌدٍدٍ 87 مـن ~~مـآذآ ستطبخين انستى سيدتى ~~ هذا العددالخاص بالاطباق المطبخية بمختلف أنواعها عصرية كانت ام...
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روحٌـ👀ـتائهةـ
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ماذا ستطبخين انستى سيدتى العدد 87 ??
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زوجي رفيق دربي
ز
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