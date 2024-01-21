الإعراب إعرابان



إعراب نعرفه، وإعراب لا نعرفه؛



فأما الذي نعرفه فهو ذلك الذي نجده في كتب النحو المتعلق ببيان محل الكلمات وما تنتهي به من حركات وسكنات فنصنفها إلى مرفوعات ومنصوبات ومجرورات...



وأما الذي لا نعرفه فهو المتعلق بالعواطف ومكنونات الصدور وأسرار القلوب؛ فكثير منا تخالجه أحاسيس ومشاعر لكنه لا يفلح في الإعراب عنها ولا يستطيع التعبير عنها، مما يجعل الآخرين لا يفهمونه أو يفهمونه خطأ فيبنون على ذلك أحكاما تكون ضده وليس في صالحه.



ما رأيكم أيها السادة والسيدات؟