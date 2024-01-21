الإعراب إعرابان

طالب الخير

طالب الخير

:: عضو منتسِب ::
إنضم
12 جانفي 2024
المشاركات
37
نقاط التفاعل
47
النقاط
8
محل الإقامة
سيدي بلعباس
الجنس
ذكر
الإعراب إعرابان

إعراب نعرفه، وإعراب لا نعرفه؛

فأما الذي نعرفه فهو ذلك الذي نجده في كتب النحو المتعلق ببيان محل الكلمات وما تنتهي به من حركات وسكنات فنصنفها إلى مرفوعات ومنصوبات ومجرورات...

وأما الذي لا نعرفه فهو المتعلق بالعواطف ومكنونات الصدور وأسرار القلوب؛ فكثير منا تخالجه أحاسيس ومشاعر لكنه لا يفلح في الإعراب عنها ولا يستطيع التعبير عنها، مما يجعل الآخرين لا يفهمونه أو يفهمونه خطأ فيبنون على ذلك أحكاما تكون ضده وليس في صالحه.

ما رأيكم أيها السادة والسيدات؟
 
متميز بقلمك وتميزك الذهبي
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

angegardienretour
فتاوى لفضبلة الشيخ علي بن حسن بن علي الحلبي الاثري
المشاركات
0
المشاهدات
2K
angegardienretour
angegardienretour
ب
  • مغلق
الأساليب الخاطئة في تربية الأبناء وآثرها على شخصياتهم
المشاركات
1
المشاهدات
1K
أم لينة
أم لينة
ص
  • مثبت
تاريخ جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
المشاركات
10
المشاهدات
4K
الباحث الذكي
ا
أ
  • مغلق
كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة
المشاركات
3
المشاهدات
558
كمال الجزائري
ك
ط
  • مغلق
القاصم لظهور اهل الاهواء في رد شبهة لا تغتابوا المشايخ والعلماء
المشاركات
3
المشاهدات
689
أم أنس الموحّدة
أ
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة