انخفاض متابعة ما ينشر

للقراءة اهمية في حياة الفرد والمجتمع فهي تزودهم باكتساب الخبرات وتنمي تفكيرهم, وتسهم في صنع الانسان وتعزز ثقته بنفسه وتساعده على تنمية اللغة وتطوير العقل, وهي غذاء الروح واساس تعلم المجتمع وتمكينه من الحصول على المعرفة واكتساب المهارات المختلفة . ورغم كل هذه المكتسبات والمميزات التي تنتجها القراءة الا ان زملائنا وزميلاتنا في المنتدى وخاصة في الاوانة الاخيرة لاحظت وبكل اسف انخفاض متابعة كل ما ينشر في مختلف اقسام المنتدى

ما السبب في ذلك ؟