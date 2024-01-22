يؤسفنا أن نُـقسَّم وتُـقطـَّـع منا أوْصالُ



يؤسفنا أن يَطعَـن فينا أوباش وأنذالُ



يؤسفنا أن تسوء فينا أمور وأحوالُ



يؤسفنا أن تُقام دوننا حدودٌ وأقفالُ



يؤسفنا أن يقتل أخ أخاه وما يزالُ



يؤسفنا أن يُهَان في أرضنا الرجالُ



ُيؤسفنا أن تكثر منا أقوالٌ ولا أفعال



يؤسفنا أن يكون بيننا خَدّاع ومُحتالُ



يؤسفنا أن تُهدر في اللهو أوقات وأموالُ



ُيؤسفنا أن تُضيَّع أمانات وأعمال



يؤسفنا أن يُقـلّـد زمام الأمور جُـهّالُ



يؤسفنا أن يَضِيع منا شبابٌ وأطفالُ



يؤسفنا أن تنحرف عن الخط أجيالُ



فالهموم كثيرة وقد لا يتّسع المجالُ



والقلوب موجوعة وقد يطول المقالُ



ولكن لا قنوط، والله لما يريد فعّالُ.