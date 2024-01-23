أنواع فطريات الجلد .. تعرف عليها

moanda
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أنواع فطريات الجلد تشغل تفكير الكثير من المهتمين بصحتهم ونظافطهم بشكل شخصي وفي هذا المقال نستعرض عليكم أعراض فطريات الجلد ومشاكلها بشكل عام وأنواعها
فطريات الأظافر
,ومن أنواع فطريات الجلد هي عدوى فطرية منتشرة عادةً ما تقوم بإصابة أظافر القدم أكثر من أظافر اليد، وتسبب تغيرًا في مظهرها ولونها،
أعراض فطريات الأظافر تغير لون الأظافر إلى اللون الأصفر، البني، الأبيض.
تصبح غليظة.
تصبح أكثر عرضة للتكسر والتشقق.
موجعة في حال أصبحت الحالة حادة.سعفة الثنيات
ترتفع فرص الإصابة بسعفة الجلد في الأماكن الدافئة والرطبة، مثل: الأعضاء التناسلية، الفخذين، الأرداف، كما تتضاعف في موسم الصيف أو في المناخ الدافئ والرطب، هي طفح جلدي أحمر يسبب الحكة، عادةً ما تكون على هيئة حلقة.
ومن أعراضها
حكة والحرقة في منطقة الإصابة.
الطفح الجلدي الأحمر على شكل دائرة مع حواف مرتفعة.
تقشر الجلد أو تشققه.
فطريات الأظافر
,ومن أنواع فطريات الجلد هي عدوى فطرية منتشرة عادةً ما تقوم بإصابة أظافر القدم أكثر من أظافر اليد، وتسبب تغيرًا في مظهرها ولونها،
أعراض فطريات الأظافر تغير لون الأظافر إلى اللون الأصفر، البني، الأبيض.
تصبح غليظة.
تصبح أكثر عرضة للتكسر والتشقق.
موجعة في حال أصبحت الحالة حادة.سعفة الثنيات
ترتفع فرص الإصابة بسعفة الجلد في الأماكن الدافئة والرطبة، مثل: الأعضاء التناسلية، الفخذين، الأرداف، كما تتضاعف في موسم الصيف أو في المناخ الدافئ والرطب، هي طفح جلدي أحمر يسبب الحكة، عادةً ما تكون على هيئة حلقة.
ومن أعراضها
حكة والحرقة في منطقة الإصابة.
الطفح الجلدي الأحمر على شكل دائرة مع حواف مرتفعة.
تقشر الجلد أو تشققه.