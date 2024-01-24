ليسمحْ لي الإخوة قبل أن أنثر كلماتي أن أبيّن لهم أنّ المرأة التي نمدحها اليوم هي المرأة التي على فطرتها كما أرادها الله، ولا نقصد أبدا تلك التي تمرّدت على هذه الفطرة وترجّلت وانحرفت وانجرفت مع التيارات المهلكة والهدامة.





الْمَرْأَةُ بَلْسَمٌ شَافٍ و نُورٌ تَكْتَحِلُ بِهِ الْعُيُونُ و ضِيَاءٌ يُبَدِّدُ الظَّلامْ.



الْمَرْأَةُ دُرَّةٌ ثَمِينَةٌ وجَوْهَرَةٌ غَالٍيَةٌ ومصباح ينير عَلَى الدَّوَامْ.



الْمَرْأَةُ زَهْرَةٌ فَوَّاحَةٌ وشَمْعَةٌ وَقَّادَةٌ وحَمَامَةٌ بَيْضَاءُ تَنْشُرُ السَّلامْ.



الْمَرْأةُ عُدَّةٌ فِي الْحَيَاةِ وأمَلٌ كَبِيرٌ وأمْنِيَةٌ نَرْجُوهَا ولَذِيذَ الأحْلامْ.



الْمَرْأَةُ سَنَدٌ نَعْتَمِدُ عَلَيْهِ وأمل نَسْعَى على ضوئهِ مَدَى الأيَامْ.



الْمَرْأَةُ مَلاكُ رَحْمَةٍ يَمْشِي فِي الأرْضِ يَمْسَحُ مِنْ قُلُوبِنَا الآهات والآلامْ.



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الْمَرْأَةُ إِذَا ضَحِكَتْ تَمْـلأُ الدُّنَيَا سُرُورًا و إِذَا بَكَتْ تُخَيِّمُ الأحْزَانْ.



الْمَرْأَةُ صَدْرُهَا أَنْعَمُ حِضْنٍ و أَرْيَحُ وِسَادَةٍ و فَيْضٌ مِنَ الْحَنَانْ.



الْمَرْأَةُ كَذَلِكَ و أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ، هل فهمْتَ أَيُّهَا الشَّاعِرُ وَأَيُّهَا الْفَنَّانْ.



الْمَرْأَةُ أَجْمَلُ بِكَثِيرٍ مِنْ قَصَائِدِكَ و أَرْوَعُ مِنْ تَصَاوِيرِكَ وكُلِّ الألْوَانْ.



الْمَرْأَةُ مَنْ ذَا يَسْتَطِيعُ الْوُصُولَ إِلَى قَلْبِهَا وكَسْبِ وُدِّهَا أَيُّهَا الإنْسَانْ.



الْمَرْأَةُ تَحْتَاجُ إِلَى التَّقْدِيرِ والاحْتِرَامِ والإجْلالِ و جَمِيلِ الإحْسَانْ.