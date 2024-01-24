ما بعد مرحلة بلماضي ـ توقعات لماوية

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
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الحقيقة مرحلة ما بعد بلماضي ستكون صعبة للغاية للمدرب القادم
لأنه سيجد ارضية صعبة للعمل و اجواء مشحونة
و صحافة ناكرة او متخاذلة او معادية للمنتخب لا يعجبها العجب
تنتقد كل شيء
و مشجعين ايضا لا يعجبهم العجب حتى الانتصارات تتعرض الى النقد الهدام
بداعي الخطط و اللعب الجميل
بلماضي كان الشخص المناسب لمرحلة معينة كان قويا في اغلب اوقاتها
لكن حجم التحديات كان كبيرا و التركيز طويلا
على ارضيات الملاعب و عشبها و الحكام و المسيرين و المتآمرين
محليا و خارجيا
في مجمل مرحلة بلماضي كان ناجحا في بعضها و فاشلا في باقيها

الآن المدرب القادم و الذي يناسب هته المرحلة
بين العلم و حلم و الفهم و الحكمة
فمن سيكون لها

نحن نتوقع احد الاسمين التاليين
بوقرة نسخة اخرى من بلماضي لكنه دبلوماسي
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او الثعلب الفرنسي الخبير
رونار الجاد ايضا و الصارم و الفاهم في كرة القدم الافريقية و العالمية
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سنبكي على أيام بلماضي....
أخطأ مؤخرا نعم لكن لايمكن نسيان ومسح ماقام به خلال هذه السنوات
مشكلته أنه تأثر بالصحافة والشعب ومايقال عنه. تكالب عليه الجميع لم يكن سهلا مامر به..

لاادري ربما بوڨرة...سيكون مكانه
نفس عقلية بلماضي لااعتقد انه سيتماشى مع عقلية الكرة الجزائرية والصحافة المتخاذلة!
 
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