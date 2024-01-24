ما بعد مرحلة بلماضي ـ توقعات لماوية

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
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الحقيقة مرحلة ما بعد بلماضي ستكون صعبة للغاية للمدرب القادم
لأنه سيجد ارضية صعبة للعمل و اجواء مشحونة
و صحافة ناكرة او متخاذلة او معادية للمنتخب لا يعجبها العجب
تنتقد كل شيء
و مشجعين ايضا لا يعجبهم العجب حتى الانتصارات تتعرض الى النقد الهدام
بداعي الخطط و اللعب الجميل
بلماضي كان الشخص المناسب لمرحلة معينة كان قويا في اغلب اوقاتها
لكن حجم التحديات كان كبيرا و التركيز طويلا
على ارضيات الملاعب و عشبها و الحكام و المسيرين و المتآمرين
محليا و خارجيا
في مجمل مرحلة بلماضي كان ناجحا في بعضها و فاشلا في باقيها
الآن المدرب القادم و الذي يناسب هته المرحلة
بين العلم و حلم و الفهم و الحكمة
فمن سيكون لها
نحن نتوقع احد الاسمين التاليين
بوقرة نسخة اخرى من بلماضي لكنه دبلوماسي
او الثعلب الفرنسي الخبير
رونار الجاد ايضا و الصارم و الفاهم في كرة القدم الافريقية و العالمية
لأنه سيجد ارضية صعبة للعمل و اجواء مشحونة
و صحافة ناكرة او متخاذلة او معادية للمنتخب لا يعجبها العجب
تنتقد كل شيء
و مشجعين ايضا لا يعجبهم العجب حتى الانتصارات تتعرض الى النقد الهدام
بداعي الخطط و اللعب الجميل
بلماضي كان الشخص المناسب لمرحلة معينة كان قويا في اغلب اوقاتها
لكن حجم التحديات كان كبيرا و التركيز طويلا
على ارضيات الملاعب و عشبها و الحكام و المسيرين و المتآمرين
محليا و خارجيا
في مجمل مرحلة بلماضي كان ناجحا في بعضها و فاشلا في باقيها
الآن المدرب القادم و الذي يناسب هته المرحلة
بين العلم و حلم و الفهم و الحكمة
فمن سيكون لها
نحن نتوقع احد الاسمين التاليين
بوقرة نسخة اخرى من بلماضي لكنه دبلوماسي
او الثعلب الفرنسي الخبير
رونار الجاد ايضا و الصارم و الفاهم في كرة القدم الافريقية و العالمية