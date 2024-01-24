ما بعد مرحلة بلماضي ـ توقعات لماوية

الحقيقة مرحلة ما بعد بلماضي ستكون صعبة للغاية للمدرب القادملأنه سيجد ارضية صعبة للعمل و اجواء مشحونةو صحافة ناكرة او متخاذلة او معادية للمنتخب لا يعجبها العجبتنتقد كل شيءو مشجعين ايضا لا يعجبهم العجب حتى الانتصارات تتعرض الى النقد الهدامبداعي الخطط و اللعب الجميلبلماضي كان الشخص المناسب لمرحلة معينة كان قويا في اغلب اوقاتهالكن حجم التحديات كان كبيرا و التركيز طويلاعلى ارضيات الملاعب و عشبها و الحكام و المسيرين و المتآمرينمحليا و خارجيافي مجمل مرحلة بلماضي كان ناجحا في بعضها و فاشلا في باقيهاالآن المدرب القادم و الذي يناسب هته المرحلةبين العلم و حلم و الفهم و الحكمةفمن سيكون لهانحن نتوقع احد الاسمين التاليينبوقرة نسخة اخرى من بلماضي لكنه دبلوماسياو الثعلب الفرنسي الخبيررونار الجاد ايضا و الصارم و الفاهم في كرة القدم الافريقية و العالمية