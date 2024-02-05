رسومات تعبيرية لمخاطر إدمان الهواتف الذكية

رسومات تعبيرية جات في بالي في لحظة ملل.الأوضاع هي لإدمان تصفح الهواتف الذكية.إستعملت حرف الألف < أ > المعروف باستقامته ومده للأعلى والذي سرعانما تحول إلى حرف الواو < و > من كثرة إدمان وضعية المشاهدة لساعات عديدة.مع الزمن سيتسبب الادمان لساعات على هذه الوضعية في تشوهات عبارة عن انحناء او تقوس للرقبة وللعمود الفقري ينتج عنه ألام وكذلك إرهاق و كآبة و شرود ذهني بسبب أشعاعات الشاشة والكم الهائل من المحتوى الممرر كل لحظة بدون توقف.