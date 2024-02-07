هل تجد من ترتاح بالأحاديث الشيقة معه؟

الأحاديث الشيقة هي تلك التي تصدر من منابع أصيلة وحصرية من مواقف وشواهد حقيقية، تجارب وخبرات مشبعة بالأحداث والمناسبات والعبر السليمة، أسرار مجانية حول طرائق الصمود على والمبادئ والعهود الى غاية هذا الزمان، ما يهمس به القلب للعقل ليبوح به بكل أمان ورقة أمام من ترتاح في حضرته من البشر شئت أو من الطبيعة التي سخرها الله لتستمتع بروعة صنعتها سحر حديثها وإن كان صامت، حكايات نادرة ونبيلة لا نفاق ولا تشوهات فيها ليست مقتبسة عن أكاذيب مكررة مللت سماعها من الجميع، لا تجرح ولاتخدش ولا تُأثم إن استمعتها إليها، أحاديث شيقة تشتاق إليها لا تفر ولاتنفر منها باتت الآن نادرة الوجود وصعب هو الحصول عليها:





وأنت هل تجد من ترتاح معه بالأحاديث الشيقة؟ ​