البيوت العامرة تبنى بالفضيلة لا بالرذيلة

حذاري

توبوا قبل فوات الأوان

تزواق، تشبه، تقليد، فلاتر، تعري، فضائح، أحلام، تشراط، تكسال، تخيار، تأخير، عناد، تسويف،،،تطلع تهبط / تطلعي تهبطي أما في الاخر مايدوم غير الصح وفي كل حاجةالرجوع الى الأصل فضيلة والبيوت تبنى وتعمر وتستمر بالفضيلة و لا مكان فيها للرذيلة الا لمن اتخذها قدوة و عقيدة.لاينفعك ما تروج له حين تنشر الصحائفعودوا فطريقكم مسدود وإن طال الأمل في الصحة والجمال والحياة لماذا؟لأن الله هو مالك كل شيء ياغافل عن هذه الحقيقة مالك هذه الحياة ومالك ما بعد الموت ومالك كل ماتملك ومالكك فأين المفر وأين المستقر!؟وين رايح تروح؟ وين بيها؟واش هي آخرتك؟هاذي لمن يشيع وتشيع الفاحشة من وراء هواتفهم الغبية خفية أو بمرأى ذويهم- يخربون بيوتهم بأيديهم.ستدفعون الثمن ولو بعد حين " كونو رجالة وفحلات برك،، إن الله ليس بغافل عما يفعل الظالمون،،" حاجة ماراح تدوملك وواحد ما راح ينفعك.