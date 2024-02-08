قصة فتاة مصرية أكلت زوجها 😱 اميمة نيلسون

aymenbdn

aymenbdn

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أميمة نيلسون، مصرية مقيمة في الولايات المتحدة، قتلت زوجها وأكلت أجزاء من جسده في عيد الشكر عام 1991. تعرضت لعنف من زوجها واتهمته بالتعامل بقسوة معها. قامت بتقطيع جثته وطهوها وأكلها، ثم حاولت التخلص من بقايا الجثة. أدينت بالسجن مدى الحياة بعد محاولات متكررة للإفراج تم رفضها بسبب حالتها النفسية. القضية أثارت اهتماماً كبيراً في علم النفس وعلم الجريمة.

 
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